Mit Praxiswoche in Gera-Aga gut vorbereitet

Vier der insgesamt neun Teilnehmer am Meistervorbereitungskurs im Fliesen-, Platten-, und Mosaiklegerhandwerk in der Bildungsstätte in Gera-Aga während ihrer Praxiswoche: Sebastian Frühauf aus Gera (li. oben), Frank Henrik Heintze aus Ranis (li. unten), Dirk Fiedler aus Greiz (mi.) und Florian Kögler aus Dreitzsch.