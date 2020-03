Mit Volldampf zum Devisen beschaffen

Mit diesem Virus hat sich Thomas Frister schon in jungen Jahren infiziert. Loswerden will er ihn nicht. Bis heute beschäftigt sich der 68-Jährige mit der Eisenbahn, taucht in deren Geschichte ein. Vor allem das Regionale interessiert ihn. Nun präsentiert Thomas Frister sein neue Veröffentlichung.

Der Bildband „Eisenbahnalbum Gera - Die Epoche zwischen Dampflokzeit und moderner Traktion“ ist in der EK-Verlag GmbH erschienen. Er erinnert an eine spannende Ära der Eisenbahngeschichte von Gera und der Strecken Ostthüringens, nämlich an die Zeit des Traktionswandels. Das heißt die Ablösung der Dampflok durch die Diesellokomotive. „Dieses Nebeneinander währte in der Region zwei Jahrzehnte von 1966 bis 1986“, so der Autor. Er bemerkt, dass sich der Bildband nicht nur an Eisenbahnfreunde richtet. Auch eisenbahninteressierte Geraer wird diese Publikation in ihren Bann ziehen. Viele der Aufnahmen sind vor 45 Jahren entstanden und zum ersten Mal veröffentlicht. So lichtete Thomas Frister am 23. Juli 1980 von der Geraer Ochsenbrücke die vom Bahnhof Gera-Süd kommende Saalfelder 01 2204 mit dem 13 Wagen langen E 805 nach Sonneberg ab. Einen Großteil der Fotos im Band machte Frister selbst. Sein Archiv umfasst inzwischen an die 20.000 Bilder.

Anspruchsvolle Streckenin Ostthüringen

Am 10. Januar 1976 stand 58 3043 unmittelbar nach der Rückkehr aus dem raw Meiningen im Gleis 212 des Bahnbetriebswerkes Gera. Foto: Thomas Frister

Sein Wissen hat der Experte komprimiert aber verständlich und mit viel Liebe zum Detail aufbereitet. Ausführlicher dagegen fällt die Einführung aus. In Jahresschritten von 1966 bis 1989 zeichnet Frister dann die Veränderungen beim Einsatz der Lokomotiven in der Region auf. Weitere Kapitel befassen sich unter anderem mit der Strecke entlang der kleinen Bahnhöfe wie zum Beispiel Thieschitz, Röppisch und Leumnitz sowie mit dem Bahnbetriebswerk Gera. Schmunzeln wird wohl der Leser bei „Sonderzügen und Kurioses“. „Gera war wegen seiner landschaftlich anspruchsvollen Strecken in Ostthüringen Ziel von Devisen bringenden Fahrten. Die DDR ermöglichte damals ausländischen Reiseunternehmen mit Sonderzügen das Streckennetz der Deutschen Reichsbahn zu nutzen“, berichtet Thomas Frister. So erwischte er mit seiner Kamera am 3. September 1983 die DR-Schnellfahrlokomotive 18201 bei der Ausfahrt aus dem Geraer Hauptbahnhof.

Der Anhang des Bildbandes ist mit einer Fülle von Daten angereichert. „Etwas für Hardcore-Fans“, meint der Autor.

Während des StudiumsLokomotiv-Heizer gelernt

„Als Kind habe ich mit der Eisenbahn gespielt wie viele Jungen“, so Frister über den Beginn seiner Leidenschaft. Mit 16 Jahren wollte er nebenbei Geld verdienen. 400 DDR-Mark steuerfrei, eine feine Sache damals. „Ich war Ausschlacker im Bahnbetriebswerk Gera, eine dreckige und schwere Arbeit.“ Nachdem Abi studierte er Jura in Jena. Trotz vielen Schwänzens schaffte er das Diplom. Die Zeit brauchte er nämlich für die Eisenbahn. „Nebenbei machte ich eine Ausbildung als Lokomotiv-Heizer. Bis Sommer 1976 bin ich gefahren und habe sogar als Heizer den letzten Einsatz der Dampflok 583043 von Gera nach Schönberg im Vogtland miterlebt. Ein paar Jahre zuvor fing ich mit der Fotografie an. So konnte ich viele Aufnahmen im Bahnbetriebswerk machen. Das war eigentlich verboten.“

Von 1994 bis 2014 hat sich Thomas Frister als Chefredakteur der Fachzeitschrift „Eisenbahn-Kurier“ der Geschichte der Eisenbahn und der aktuellen Verkehrspolitik im deutschsprachigen Raum angenommen.

Als nächstes plant Thomas Frister über Ludmilla zu schreiben. Den Kosenamen trägt die Lok der V 300-Familie. „Sie wurde von 1970 bis 1982 aus der damaligen Sowjetunion importiert.“ Der Buchtitel steht schon fest: Hauptsache „Ludmilla“! - Zwischen Saale, Weißer Elster und Vogtland 1973-1990. Und das lässt bestimmt wieder die Augen der Eisenbahnfans glänzen.

Thomas Frister: Eisenbahnalbum Gera - Die Epoche zwischen Dampflokzeit und moderner Traktion“. 128 Seiten. 200 Abbildungen. EK-Verlag GmbH