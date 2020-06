Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit zwei Promille durch Bad Köstritz – Randale auf dem Schulgelände

Ordentlich alkoholisiert in Bad Köstritz unterwegs

Ein Mazda-Fahrer wurde Donnerstagabend in Geras Bahnhofstraße kontrolliert. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte knapp zwei Promille an.

Selbst weiter fahren durfte der 48-Jährige dann nicht mehr, aber durfte die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Haltendes Auto zu spät gesehen

Eine 32-jährige Opel-Fahrerin verletzte sich Donnerstagmorgen leicht, als sie auf einen vor ihr haltenden Peugeot auffuhr. Dessen Fahrerin hatte am Fußgängerüberweg in der Rudolstädterstraße verkehrsbedingt halten müssen.

Das bemerkte die 32-Jährige zu spät. Sie musste in Folge des Unfalls medizinisch versorgt werden.

Randalierer auf dem Schulgelände

Zwischen Donnerstag und Freitag verschafften sich Unbekannte Zugang zum Schulgelände in der Scheubengrobsdorfer Straße in Frankenthal. Dort beschädigten sie ein Spielhaus, in dem sie das Fundament abhoben.

Die Geraer Polizei hat nun die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern aufgenommen. Hinweise an die Telefonnummer: 0365/8290.

weitere Polizeimeldungen:

Strafverfahren für Attest aus dem Internet

Sekundenschlaf: Zwei Personen bei Unfall auf A9 schwer verletzt