Müll wird in Gera planmäßig abgefahren

Die Tourenpläne der Wertstoff- und Müllabfuhr sind noch die bekannten, Busse und Straßenbahnen fahren nach dem Ferienfahrplan. Wesentliche Teile der Daseinsvorsorge funktionieren nach aktuellem Stand in der Corona-Krise in Gera. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Doch weitere Reduzierungen des Nahverkehrsangebotes sind wegen des drastischen Rückgangs an Fahrgästen wohl unumgänglich. Wie die Stadtverwaltung Gera in Abstimmung mit dem Geraer Verkehrsbetrieb (GVB) auf Nachfrage mitteilt, erarbeite der GVB „gerade einen Fahrplan, der das Angebot an die stark rückläufige Nachfrage durch unsere Fahrgäste anpasst“. Es gehe darum, das Grundangebot an Mobilität aufrecht zu erhalten.

Wie stark der Rückgang ist, macht der GVB am Vergleich der vorigen Woche mit jener vom 24. Februar bis 1. März deutlich, also vor den Auswirkungen des Coronavirus. Im Vergleich dieser zwei Wochen brach die Fahrgastzahl im Durchschnitt um 42,9 Prozent ein. „Mit der fortlaufenden Einschränkung des öffentlichen Lebens, der Schließung von Restaurants, öffentlichen Einrichtungen und dem Großteil der Geschäfte verstärkte sich im Wochenverlauf der Fahrgastrückgang“, heißt es.

19,7 Prozent der Fahrgäste sind mit den Schülern verloren gegangen

Am 17. März, dem Tag der Schul- und Kitaschließung, lag der Fahrgastverlust bei 32,5 Prozent, wobei 19,7 Prozent auf Schüler zurückzuführen seien. Am 21. März, vorigen Sonnabend, lag der Fahrgastverlust mit 59,3 Prozent bislang am höchsten. Zwar sei allein durch diesen Rückgang ein Mindestabstand in Bussen und Bahnen möglich, allerdings habe man beobachten müssen, dass sich trotzdem nicht alle daran halten. In allen Bussen und Bahnen mit Bildschirmen würden jene mit einem regelmäßig eingeblendeten Hinweis daran erinnert, Sitzreihen freizulassen und mindestens einen Platz Abstand zu halten. Darüber hinaus habe der GVB seit Anfang März die Fahrzeugreinigung im Innenraum intensiviert, so würden Haltestangen und Taster nach jedem Einrücken der Fahrzeuge mit einem alkoholhaltigen Reinigungsmittel gereinigt.

Vier Recyclinghöfe im Umland haben geschlossen

Seit vorigem Donnerstag sind die Recyclinghöfe in Weida und Müchenbernsdorf und jene in Zeulenroda und Mehla geschlossen. Die Umwelt Entsorgungs- und Straßenservice GmbH in Mehla setzt laut Abfallwirtschaftszweckverband die dort sonst beschäftigen Mitarbeiter gegenwärtig in der öffentlichen Abfallentsorgung ein. Der Umwelt-Geschäftsführer war am Dienstag dazu nicht zu befragen.

Die anderen zwölf Recyclinghöfe – vier in Gera, zwei in Greiz und die in Bad Köstritz, Ronneburg, Seelingstädt, Berga, Untitz und Krölpa-Dittersdorf – haben geöffnet, informiert Dietmar Lübcke, Geschäftsleiter des Abfallwirtschaftszweckverbandes Ostthüringen, auf Anfrage unserer Redaktion. Festgelegt wurde, dass die kostenfreie Annahme von Baum- und Strauchschnitt, die sonst nur im März gilt, diesmal ausnahmsweise auch auf den April ausgeweitet wird. Damit entfällt für diese Zeit zugleich das Einlesen der Kundenkarten für den Grünschnitt, was Kontakte ausschließt.

Ein Plan, wie bei weiteren Einschränkungen reagiert wird, existiert, so Lübcke. Abstriche würde man in dieser Reihenfolge bei den Recyclinghöfen, dann bei der Sperrmüllsammlung, bei der Leerung der Glasbehälter bis hin zur Leerung der Blauen und dann der Gelben Tonnen machen. „Wir tun letztlich alles dafür, dass die Restmüllabfuhr und der Transport in die Verbrennungsanlage nicht in Gefahr geraten“, so Lübcke. Der im Wünschendorfer Ortsteil Untitz umgeladene Hausmüll wird in die Verbrennungsanlage nach Zorbau bei Weißenfels (Sachsen-Anhalt) gebracht.

Die Hälfte der GUD-Fahrer nimmt die Fahrzeuge mit nach Hause

In Gera erledigt die GUD Geraer Umweltdienste GmbH & Co. KG den Entsorgungsauftrag. Hier habe das Coronavirus bislang keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der 65 Fahrer und Lader. Um Ansteckungen zu verhindern, versucht man den Kontakt der Mitarbeiter einzuschränken, indem die Fahrer die Fahrzeuge mit nach Hause nehmen dürfen. Knapp die Hälfte und damit 16 Autos betrifft das derzeit. Clemens Scheffel parkt sein Fahrzeug nach der Schicht jetzt in Zwötzen. „Schon nach dem zweiten Tag haben Anwohner gemeckert“, berichtet er doch noch in der Hoffnung, Verständnis zu finden. „Aktuell haben wir in Gera noch keine Probleme, unsere Dienstleistungen trotz des Coronavirus zu erbringen“, erklärt Nadine Schaer, Sprecherin der bundesweit tätigen Veolia Unternehmensgruppe, zu der die GUD gehört.