Gera. Am 21. Januar findet im Geraer Museum für Angewandte Kunst ein Rundgang für Senioren statt.

Museumsrundgang für Senioren

Ein Ausstellungsrundgang durch die aktuelle Präsentation des Museums für Angewandte Kunst in Gera soll Senioren an die Exponate heranführen. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehe das zeitgenössische Produktdesign aus Thüringen in seiner Vielfalt, teilt die Stadtverwaltung Gera mit. Die Bandbreite reiche von der Stricknadel zum Stereomikroskop, vom preisgekrönten Porzellanservice bis zu aktueller Mode und innovativer Textiltechnik.

Ein besonderer Exkurs gelte der Keramik: Auf diesem Gebiet wurde und wird bis heute in Thüringen Designgeschichte geschrieben, heißt es in der Mitteilung.

„Begegnung Kunst – Kunstgespräch für Senioren“: Am 21. Januar im Museum für Angewandte Kunst Gera in der Greizer Straße 37.