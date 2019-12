Der Mädchen des Goethegymnasiums/Rutheneum sei 1608 bei einem Konzert 2019 in der Salvator-Kirche Gera

Gera. Wer Musik im Blut hat und noch dazuzulernen will, kann in Gera bis zum 13. Schuljahr eine Extra-Ausbildung erhalten.

Musikspezialklassen Gera stellen sich vor

Am Samstag, dem 14. Dezember, öffnet das Gymnasium/Rutheneum in Gera von 11 bis 13 Uhr seine Türen für Eltern und Schüler, die sich über die über Thüringen hinaus bekannten Musikspezialklassen informieren möchten. Um 11 Uhr beginnt in der Aula des Gymnasiums, Johannisplatz 6, eine Eröffnungsveranstaltung. Das teilt die Schule mit.

Schnupperunterricht für ein Instrument der Wahl

Danach kann im offenen Unterricht hospitiert oder bei einer Chorprobe des international ausgezeichneten Konzertchores gelauscht werden. Schnupperunterricht gibt es in den Fächern Klavier, Orgel, Gitarre und Gesang. Auch auf freiwillige Tests in Gehörbildung und Musiktheorie sind Musiklehrer vorbereitet.

Schüler der Spezialklassen musizieren zum 30-jährigen Jubiläum der Spezialklassen im September 2019 in der Aula der Schule, Jens Degenkolb, 11m (Violoncello) und Justin Schmoginski, 12m (Klavier) Foto: Ralf Runge

Mehr als 100 Schüler lernen in den Spezialklassen

Derzeit werden über 100 Schüler der Klassen 9 bis 13, die aus ganz Thüringen oder darüber hinaus kommen, von 16 Musiklehrern unterrichtet. Für auswärtige Schüler besteht die Möglichkeit der Internatsunterbringung. Das „m“ hinter der jeweiligen Klasse steht für Musik, da jeder Schüler ab Klasse 9 neben dem allgemeinen Unterricht der Thüringer Stundentafel sechs Stunden wöchentlich zusätzliche Stunden Musikgeschichte, Musiktheorie, Gehörbildung, Klavier, Gesang und der chorischen Ausbildung. Andere Instrumente werden an der Musikschule oder durch privaten Unterricht vertraglich abgesichert. In der fünfjährigen Spezialausbildung erhalten die Schüler ein vollwertiges Abitur sowie ein Zertifikat auf musikalischem Gebiet. Viele Absolventen der Spezialklassen würden sich beispielsweise für ein Musiklehrerstudium oder ähnliche Richtungen bewerben.

Neue Schüler können sich bis zum 21. Februar anmelden

Interessierte Schüler können sich für die Klassenstufen 9, 10 und 11 formlos bis zum 21. Februar 2020 bei Schulleiterin Silva Wallstabe, Goethe-Gymnasium/Rutheneum seit 1608, Nicolaiberg 6, 07545 Gera, Nicolaiberg 6 bewerben. Die Aufnahmeprüfungen finden vom 26. bis 28. März 2020 statt.

Weitere Informationen unter: www.gymnasium-rutheneum.de oder Telefon 0365/24101 bzw. 0365/22494.