Nach der Geraer Messe genaue Vorstellungen vom Anzug

Sie sind schon früh da. Die Brautleute aus Greiz, die am 10. Oktober 2020 heiraten wollen. Die traditionelle Geraer Hochzeitsmesse „Traut Euch!“ hat gerade begonnen, da stöbert der 31-jährige Bräutigam zunächst mit seiner Schwester zwischen den Anzügen.

Den Hochzeitsantrag bekam sie Heiligabend

Norman Pfeifer und Cindy Fischer aus Greiz halten Ausschau nach einem Anzug. Beide wollen am 10. Oktober 2020 heiraten. Foto: Sylvia Eigenrauch

„Ein dunkler soll es sein“, sagt Norman Pfeifer. Der großgewachsene junge Mann, schaut sich die Auswahl aus dem Geraer Hochzeitsstudio von Silke Fröhlich – sie ist zugleich die Veranstalterin der zum 18. Mal stattfindenden Messe – näher an. „Heiligabend hat er mir einen Antrag gemacht“, erzählt seine Partnerin Cindy Fischer aufgekratzt. Auf das Warum antwortet der Bräutigam unmissverständlich. „Ich will, dass wir eine Familie sind“. Eine neunmonatige Tochter haben beide schon. Sie ist im Kinderwagen dabei. Auch einen Baum habe er schon gepflanzt, erzählt er.

Standesamtliche Trauung in Greiz

Klar gemacht sei bereits die Location für die Feier. „Bei diesem Datum und so kurzfristig war das gar nicht so einfach“, berichtet die Braut, die als Erzieherin in Wolfersdorf arbeitet. In einem Zwickauer Hotel werden sie feiern. Beim gestrigen Brunch wollte sich das Paar einen Eindruck vom Haus verschaffen. Die standesamtliche Trauung wird in Greiz sein. „Für den Nachmittag rechnen wir mit 50 Leuten, da sind unsere Freunde mit dabei“, sagt der junge Vater, der als Kletterer in ganz Deutschland Felsen sichert und dabei für eine österreichische Firma arbeitet.

Von der Modenschau erhoffen sie sich eine Vorentscheidung für Anzug und Kleid. „Ich möchte es lang und im Prinzessinnenstil“, sagt die Braut. Ihre künftige Schwägerin soll sie beim Kauf beraten und bei der Modenschau ihren Geschmack verstehen lernen. Neben dem Laufsteg nehmen sie Platz.

Weiter auf der Suche nach dem Kleid

Hinterher sagt die 31-Jährige: „Ich war erstaunt, dass eine ganze Stunde lang Kleider und Anzüge gezeigt wurden. Das war sehr schön inszeniert von der Choreo“. Trotzdem. „Das perfekte Kleid war nicht dabei“, sagt sie. Zwei Termine in Hochzeitsstudios will sie demnächst vereinbaren und sich entscheiden. Und dann hoffen, dass die Entscheidung bis Oktober Bestand hat. „Mein Partner hat nach dem Besuch in Gera sehr genaue Vorstellungen und einen Anzug ins Auge gefasst“, erzählt sie. Doch alles wird noch nicht verraten.