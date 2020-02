Nach erneutem Einbruch in Großebersdorf wird mehr Aufmerksamkeit angemahnt

Nach einem Vorfall Ende Januar dieses Jahres in Großebersdorf appellierte Ortsteilbürgermeister Arnd Goldhardt für noch mehr Aufmerksamkeit untereinander. „Die Menschen auf dem Land kennen sich. Sie sollten ein Auge auf die Nachbarn haben, nachschauen, wenn ältere Bürger lange nicht gesehen wurden. Er rät, wachsam zu sein, damit es zu keinen Übergriffen kommt. Ich denke an jenen Tag, als sich unsere Einwohner zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen mit anschließendem Jahresrückblick im Dorfgemeinschaftshaus getroffen haben.“

An diese Nacht kann sich Gerd Müller* genau erinnern. „Der Hund bellte. Ich bin munter geworden. Es war gegen 1.20 Uhr. Ich ging ins Wohnzimmer, weil sich Kinsley nicht beruhigen ließ. Plötzlich hörte ich einen Gegenstand auf dem Hof poltern. Ich öffnete das Fenster und sah eine Person mit Taschenlampe und Gegenständen in der Hand. Barfuß und im Schlafanzug lief ich zum Tor. Ich konnte den Mann noch draußen am Schlafittchen packen und rief sofort die Polizei an.“

Die Zeit schien nicht zu vergehen. Als der 37-Jährige auf die Nummer des Wehrleiters der örtlichen freiwilligen Feuerwehr tippte, bekam er von einer anderen Person plötzlich einen Schlag ins Gesicht. Das Handy flog weg. Gerangel. Zum Glück eilte der Wehrleiter mit weiteren Männern herbei. Die beiden Angreifer waren alkoholisierte polnische Männer. Wie die Polizei informierte, mussten die angetroffenen Personen nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erbringen. Die Staatsanwaltschaft konnte auf unsere Anfrage keine Angaben zum Sachverhalt machen.

Bei Einbrüchen rät die Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gera unbedingt die Ruhe bewahren. Schnellstmöglich soll die Polizei über Notruf 110 verständigt werden. Es sei ratsam, ein Telefon oder das Handy in der Nähe des Schlafzimmers griffbereit zu haben. Wichtig sei, nicht den Helden zu spielen, um die Gesundheit nicht zu gefährden. Zudem sollte nichts am Tatort verändert werden, um keine Spuren zu verwischen. Gerd Müller denkt darüber nach, eine Alarmanlage zu installieren.

(*Name ist der Redaktion bekannt)