Nachbarschaftshilfe in Gera: Tagsüber einkaufen, abends lernen

Die Sonne strahlte. Tillman Becker zog am Freitag das erste Mal mit einem Trolley los. Im Rollwagen landeten unter anderem Wurst, Brötchen und Milch. Dinge, die eine ältere Dame aus Lusan benötigte. Es war der erste Einsatz für den 16-jährigen Schüler vom Goethegymnasium. Selbstverständlich lerne der Elftklässler zu Hause. „Ich bin aber eine Nachteule“, sagte er. „Also habe ich Vormittag bis zum frühen Nachmittag Zeit für ehrenamtliche Arbeit.“ Die 79-Jährige meldete sich telefonisch beim Netzwerk für Nachbarschaftshilfe und Tillmann Becker wurde angefragt. In der Ehrenamtszentrale wird alles koordiniert. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Unbürokratisch und schnell unterstützen

Am 23. März startete diese gemeinsame Aktion der Stadt Gera, des Jugendrates und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland. Es werden Bürger gesucht, die Personen ihre Unterstützung anbieten, die sich in Quarantäne befinden, zu Risikogruppen zählen oder durch die aktuelle Lage in Not sind. Das können Einkäufe sein oder das Gassigehen mit Hunden. „80 Helfende und 35 Hilfesuchende aus der ganzen Stadt haben sich inzwischen telefonisch oder per Mail gemeldet“, berichtete René Soboll, Abteilungsleiter für Sport, Ehrenamt und Städtepartnerschaften, stolz.

Die blauen Stecknadeln auf dem Stadtplan zeigen Helfende, die roten die Hilfesuchenden. Foto: Peter Michaelis

„Rasch und unbürokratisch möchte dieses Netzwerk unterstützen mit höchster Priorität für Datenschutz und Sicherheit aller.“ Kurz vor Beginn der Aktion verteilte René Soboll mit seinem Team Informationszettel an Ortsteilräte, an die Wohnungsgesellschaften, an Supermärkte, an Läden, an Apotheken, an Vereine und Einrichtungen der Stadt. Junge Leute übersetzten Flyer in verschiedene Sprachen, kümmern sich um Facebook und Instagram.

Ein Aushang auf der Tafel im Hausflur machte Winfried Elst auf das uneigennützige Angebot aufmerksam. „Ich bin zu 100 Prozent schwerbehindert und kann mich nur mit Rollator fortbewegen. Ich finde, dass das Netzwerk eine schöne Sache ist“, freute sich der Rentner. „Meine Tochter lebt in Bad Soden am Taunus, weit weg.“ Der 77-Jährige drückte Helferin Sandra Laudenbach den Korb und den Einkaufszettel in die Hand. Winfried Elst erzählte vom Umzug mit seiner Frau 2011 von Greiz nach Gera. „Hier habe ich eine wunderbare behindertengerechte Wohnung mit Balkon gefunden.“ Allerdings vermisse er Kontakt zu anderen. „Ich würde mich freuen, wenn Sie bei mir bleiben können“, verschmitzt blickte er Sandra Laudenbach an.

Die Jüngeren sollenfür Ältere da sein

„Wir Jüngere sollten für die Älteren da sein“, so die 40-Jährige, die als Beraterin, Trainerin und Coach für Teams und Führungskräfte tätig ist. „Jetzt ist es wichtig; enger zusammen zu rücken. Es geht um Menschen und nicht ums Materielle. Ich bin auf einem Dorf bei Meerane aufgewachsen, da standen die Nachbarn immer zueinander. In meinem Leben habe ich viele Krisen durchlebt auch diese werde ich durchstehen. Sicher habe ich als Selbstständige Verdienstausfall. Aber was hindert mich daran, trotzdem Hilfsbedürftige zu unterstützen.“

„So lange es mir gut geht, werde ich für andere da ein“, sagte Annett Sonntag. Der erste Einsatz für die Ehrenamtliche, die sich beim Netzwerk gemeldet hat, ist am heutigen Montag. „Ich werde ein Rezept vom Arzt holen und in der Apotheke einlösen.“

Gedanken gemacht, wie man den Nachbarn helfen kann, habe sich schon lange Stefan Pein aus Rubitz. In dem Ortsteil wohnen viele ältere Leute. Der 40-Jährige wurde auf das Netzwerk aufmerksam und meldete sich an.

Als Dankeschön erhalten die Helfer bei ihrem ersten Einsatz ein kleines Notfallpaket mit Seife, Taschentüchern, Handschuhe, einen Leitfaden und eine Nascherei überreicht. 350 dieser Pakete stehen bereit.

Informationen über das Netzwerk

Helfer oder Hilfesuchende können sich von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr telefonisch bei der Ehrenamtszentrale melden: 0365/838-3024 oder 836-3027.

Es besteht auch die Möglichkeit, sich unter nachbarschaftshilfegera@gmail.com anzumelden.

Das Netzwerk läuft ebenso über Facebook und Instagram.

Um die Seelsorge kümmert sich die Kirche als Netzwerk-Partner. Weitere Partner stehen dem Netzwerk zur Verfügung.