Narren des WCV wenden Unregierbarkeit von Weida ab

Weida. Pünktlich 11.11 Uhr startete am Montag der Weidaer Carneval Verein in die fünfte Jahreszeit. Die Auftaktfeier steigt Sonnabend im Bürgerhaus.

Bloß nichts überstürzen! In Zeiten, da ein ganzes Bundesland unregierbar geworden ist, will der Weidaer Carneval Verein (WCV) besonnen in die nun begonnenen Legislatur im Weidaer Rathaus starten. „Wir sind unerschrocken und haben gutes Personal“, rief Vereinschef Lars Düwert dem Volk auf dem Weidaer Marktplatz zu, das dem Amtswechsel trotz eisiger Temperaturen beiwohnte. Die Jugendfunken tanzten mit Auszügen aus ihrem Programm die Kälte weg.

Was die ersten närrischen Vorhaben nach der Machtübernahme am Montag, 11.11 Uhr angeht, so blickt das jecke Weida zunächst auf den Sonnabend, 16. November, um 20.11 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Bürgerhaus, wo mit der Karnevals-Auftaktveranstaltung quasi zur ersten närrischen Einwohnerversammlung eingeladen wird. Dort soll dann das Thema der Saison vorgestellt und das Motto gewählt werden. So geht Demokratie. Restkarten sind noch erhältlich.

Die Jugendfunken tanzen die Kälte einfach weg. Foto: Peter Michaelis

Fakt ist: Am Amtsstil des vorübergehend entmachteten Bürgermeisters Heinz Hopfe (FWG Weida) will man nicht rütteln. Auch mit der „WCV-Übergangsregierung“ mit dem Prinzenpaar Anika I. und Steve I. alias Anika Berthold und Steve Hädrich wird nichts übers Knie gebrochen. In der Ruhe liegt die Kraft. Vielleicht darf man sich ja den „Überleger-Stuhl“ ausleihen, mit dem Heinz Hopfe im Tausch für den Rathausschlüssel zum Entschleunigen animiert wird. Im Schaukelstuhl mit Schlafmütze kann man Entscheidungen schließlich in noch mehr Ruhe abwägen.