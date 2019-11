Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Narren erobern das Rathaus in Wünschendorf

„Veitsberg Newahr!“ heißt es nun wieder in Wünschendorf. Pünktlich um 11.11 Uhr am 11.11. läuteten die Narren des Veitsberger Carneval Club die fünfte Jahreszeit, sprich ihre 41. Saison, ein und eroberten das Rathaus. Bevor Bürgermeister Marco Geelhaar den Schlüssel herausgab, hatte er sich in einem Narrenwettstreit zu bewähren. Treffsicherheit, schnelles Kombinieren und Phantasie waren in drei Disziplinen gefragt. Dafür wurden der Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster, Katrin Dix, kurzerhand VCC-Hasenohren übergestülpt, die Marco Geelhaar mit Ringen treffen sollte. Weiter ging es mit einer Büttenrede. Die Narren gaben Sätze mit Lokalkolorit vor, der Rathauschef hatte sie witzig und gereimt zu vollenden, wobei natürlich manche Themen-Falle lauerte, so bei: „Die Bäume wurden abgesägt…“ Nach kurzer Bedenkpause bekam Marco Geelhaar hier gut die Kurve: „...Oh Graus, es werden neue gepflanzt und auch gepflegt.“ Närrisches Wissen und ein Konfetti-Schätzen leiteten schließlich zur Konfettikanone über, die traditionell gezündet wurde. Über diesen und Bonbonregen freuten sich Mädchen und Jungen des Kindergartens „Regenbogen“. Das neue Prinzenpaar, Anna I. und Norman I. tanzten sich in die Saison.

Mit Frau Holle gab sich auch eine Figur aus dem Märchenwald ein Stelldichein. Aus gutem Grund, erhielt sie doch ihr Domizil zurück. Der VCC überreicht das beim Unwetter zerstörte und nun neu aufgebaute Märchenspiel an den Bürgermeister. „Ich bin begeistert. Wir arbeiten intensiv und mit Hochdruck am Märchenwald. Das Ziel ist, ihn nächstes Jahr zu Ostern wieder zu eröffnen“, dankte Marco Geelhaar.