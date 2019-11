Narren übernehmen in Seelingstädt das Ruder

Mit einem Schuss aus der Konfettikanone und einem unverwechselbaren „Trude hau nein“ erobert der Seelingstädter Carnevals Club (SCC) am Montagmorgen das Rathaus in der ostthüringischen Gemeinde. SCC-Präsident Michael Tretbar erhält symbolisch den übergroßen Rathausschlüssel von Bürgermeisterin Regina Hilbert und leitet damit die fünfte Jahreszeit ein. „Nach der Schlüsselübergabe drehen wir eine Runde vom Gemeindehaus über den Braunichswalder Weg. Zum Mittagessen geht es dann ins Vereinsheim“, erläutert Michael Tretbar den Tagesablauf. Dort werden Ehrengäste erwartet, wie der SCC-Gründer Georg Willuhn sowie Ehrenpräsident Karl Ludwig Leonhardt und Ehrenminister Hans Wolfram Dietsch.

Diesjähriges Motto ist Schule

Die Schlüsselübergabe: Bürgermeisterin Regina Hilbert (rechts) überreicht den Rathausschlüssel an SCC-Präsident Michael Tretbar (links im Bild mit Schlüssel). Foto: Marvin Reinhart

Das diesjährige Motto „Ranzen, Tafel, Stift und Block – auf Schule ham wir richtig Bock“ erläutert die Ministerin für Tanz Wiebke Smektalla. „Wir wollen in die Vergangenheit blicken, auf unsere Schulzeit“, sagt sie. Behandelt werden dann Themen wie Schulfächer oder Lehrer.

Ein neues Büro und ein regenfestes Sportheim

„Dann wollen wir mal in mein neues Büro“, sagt Michael Tretbar die Stufen hinauf zum Bürgermeister-Sessel. Eine erste Amtshandlung har er sogleich vorgebracht. „In das Sportheim, da hat’s reingeregnet“, sagt er. Regina Hilbert bringt den dicken Ordner gefüllt mit gemeindlichen Dorfentwicklungsprojekten bis 2024. Dort sei auch das Vereinsheim vermerkt, sagt sie. „Wir bekommen 65 Prozent Fördermittel vom Land. Bei 800.000 Euro für das Sportheim müssen wir als Gemeinde dennoch vieles selbst aufbringen“, so Regina Hilbert.

Präsident Michael Tretbar nimmt seinen neuen Platz im Seelingstädter Rathaus ein. Neben ihm: Bürgermeisterin Regina Hilbert. Foto: Marvin Reinhart

Dennoch gehe es der Gemeinde in jüngster Zeit wieder besser, sagt die Bürgermeisterin. „Die Vereine haben mit uns gespart“, sagt sie. Nun werden sie mit 5000 Euro jährlich gefördert.

Zuletzt gibt Bürgermeisterin Regina Hilbert der neuen Regierung ein Projekt mit auf den Weg. Das habe 2016 der damals elfjährige Ludwig entworfen. Es gehe um die Neugestaltung des Wasserturms am Bahnhof, sagt sie und hält ein Zeichnung hoch. Eine Bowlingbahn solle dort in das Erdgeschoss, ein Aufzug müsse für ältere Mitmenschen installiert werden und außenrum soll es eine Rutsche um den Turm geben. Oben drin wäre ein Café geplant. Also genug zu tun, für Präsident Michael Tretbar und den SCC.