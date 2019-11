Der Nettomarkt in der Straße der Völkerfreundschaft in Zwötzen wird abgerissen und auf der jetzigen Parkfläche hinter dem Markt neu gebaut.

Gera-Zwötzen. Der Netto-Markt in Zwötzen will sich vergrößern und plant auf seinem Gelände einen Neubau. Der Bauausschuss stimmte für das Vorhaben.

Netto-Filiale in Zwötzen will sich vergrößern

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Netto-Filiale in Zwötzen will sich vergrößern

Grünes Licht gaben die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer vergangenen Sitzung am Dienstagabend für die Erweiterungspläne des Nettomarktes in der Straße der Völkerfreundschaft in Gera-Zwötzen. Einstimmig sprachen sich die Anwesenden für das geplante Bauvorhaben aus.

Der Eigentümer, die 5. Bema Grundstücksverwaltungs GmbH, plant die Filiale – sie befindet sich neben der Hem-Tankstelle – zu vergrößern und stellte dafür den Antrag für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Die Erweiterung soll durch einen Ersatzneubau auf dem vorhandenen Gelände geschehen. Die dafür benötigte Fläche hat das Hamburger Unternehmen bereits im Oktober vorigen Jahres gekauft.

Sanierung der bestehenden Filiale verworfen

Eine Sanierung des bestehenden Netto-Marktes hält der Eigentümer aufgrund der schlechten Bausubstanz nicht für sinnvoll und hat diesen Plan bereits verworfen.

Der derzeitige Markt verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern. Die neue Filiale soll um etwa 280 auf 1.080 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert werden. Laut Planungsunterlagen wird der neue Markt in den hinteren Bereich des Grundstücks nahe Straßenbahntrasse rücken. Die derzeit dort befindlichen Parkplätze für die Kunden werden dann im vorderen Geländebereich angesiedelt.

Die Vorlage zur Erweiterungsbebauung soll zur nächsten Stadtratsitzung am 21. November vorgelegt werden, damit die Ratsmitglieder über den Beschluss abstimmen.