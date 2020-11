In der neuen Abstrichstelle in der Panndorfhalle: Eine Mitarbeiterin aus dem Kultur- und Kongresszentrum (l.), zwei Soldaten und eine Soldatin (2.v.r.) der Bundeswehr empfangen Geraer zum Abstrich.

Gera. In den ersten zehn Minuten wurden vier Kontaktpersonen mit einem Termin des Gesundheitsamtes getestet.

Neue Geraer Abstrichstelle in der Panndorfhalle

In den ersten zehn Minuten waren bereits vier Geraer abgestrichen. Die Stadt Gera hat am Mittwoch um 8 Uhr eine neue Abstrichstelle in einem Beratungsraum der Panndorfhalle eröffnet.