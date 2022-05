Neue Landschaft Ronneburg: Grubenlampe ist Auftakt der Exkursion

Vor Ort in der Neuen Landschaft Ronneburg

Zum Thema Wismut-Erbe haben sich beteiligte Partner zu einem Arbeitstermin vor Ort getroffen.

Nach der Unterzeichnung eines Verwaltungsabkommens zur Zukunft des Wismut-Erbes im vergangenen Jahr haben sich am Mittwoch Vertreter der beteiligten Partner zu einem politischen Arbeitstermin vor Ort in der Neuen Landschaft Ronneburg getroffen. Unter den Teilnehmern waren Finanzministerin Heike Taubert (SPD), Ronneburgs Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU), Wismut-Geschäftsführer Michael Paul und Torsten Weil (Linke), Staatssekretär im Infrastrukturministerium. Auch wurde die Verantwortlichkeit für das Thema Wismut-Erbe vom Finanzministerium offiziell an das Infrastrukturministerium übergeben.