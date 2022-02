Neue Schnellladesäule im Industriegebiet Cretzschwitz

Gera. Energieversorgung Gera will in den nächsten Monaten weitere Ladesäulen in Betrieb nehmen.

Die Energieversorgung Gera betreibt aktuell insgesamt 32 öffentliche Stromtankstellen in Gera, 25 Normalladesäulen und sieben Schnellladesäulen.

In dieser Woche nahm die EGG zudem eine 300-Kilowatt-Super-Schnellladesäule in Betrieb. Sie ist die erste ihrer Art in Gera und steht am Industriegebiet Cretzschwitz, direkt an der Bundesstraße 2, informiert das Unternehmen. Die Ladesäule bietet drei Ladeplätze. An zwei Ladeplätzen kann parallel getankt werden. Außerdem gibt es einen dritten Ladeplatz an dem Gleichstrom geladen werden kann. Zum Ensemble in Cretzschwitz gehört auch eine neue Trafostation, die von der EGG mit einem passenden Motiv gestaltet wurde.

Die EGG investiere kontinuierlich in den Ausbau des Ladenetzes in Gera. So werden voraussichtlich bis zur Jahresmitte 2022 zwei weitere Ladesäulen am Einkaufspark Braustraße sowie im Einkaufscarré Dornaer Straße in Betrieb genommen. Des Weiteren soll in der Keplerstraße ein Ladepark entstehen. Außerdem werden noch im Frühjahr in der Dehmelstraße und in der Franz-Stephan-Straße zwei weitere Normalladesäulen installiert.

Die Energieversorgung informiert zudem darüber, dass sie zum 1. März die Abrechnung von Tankvorgängen für Elektrofahrzeuge an den öffentlichen Ladesäulen des Unternehmens umstellt. Auch an den Schnellladesäulen könne dann eine kilowattstundengenaue Abrechnung gewährleistet werden.

www.egg-gera.de/elektromobilitaet