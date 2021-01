Neuer alter Glanz für Stadtvilla in der Geraer Theaterstraße

Das „Stadtquartier Altes Papierwerk“ ist auf der Zielgeraden, für die „Stadtvilla Chateau Huit“ laufen die Vorbereitungen. Hinter diesen beiden Namen verbergen sich zwei spannende Sanierungsprojekte der Geraer Tann Capital AG.

Mit ersterem hat sich der Projektentwickler einer etwas versteckten Industriebrache in der Nestmannstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Bergschule, angenommen. Während hier der finale Bauabschnitt bevorsteht, führt in der Theaterstraße 8 das rege Bautreiben im Garten der Stadtvilla etwas in die Irre.

„Die derzeitige Baustelle hat mit uns nur bedingt zu tun, es ist die Energieversorgung, die hier auf unserem Grundstück alte Fernwärmeleitungen zurückbaut“, erklärt Carolin Prüfer von Tann Capital. Zwar habe das Objekt nun auch einen neuen Fernwärmeanschluss. Der eigentliche Baustart ist aber erst fürs dritte Quartal 2021 geplant. Dann soll das 1881/82 für den Fabrikanten J. C. G. Neumerkel erbaute und heute als Einzeldenkmal geschützte Gebäude saniert und mit 14 Appartements in verschiedenen Größen nach langem Leerstand als Wohnhaus wiederbelebt werden.

Wohnungen für 3000 Euro pro Quadratmeter

Auf 3,5 Millionen Euro schätzt Carolin Prüfer das Investitionsvolumen insgesamt. „Wir sind aktuell im Verkauf“, erzählt sie: „Für die Hälfte der Wohnungen sind wir aktuell in der Finanzierungsprüfung.“ Wie bei früheren Projekten auch wird mit dem Verkauf der Wohneinheiten das Sanierungsprojekt finanziert, wobei die Käufer zum Teil spätere Bewohner, zum Teil auch Kapitalanleger sein können, die dann weitervermieten. 3000 Euro pro Quadratmeter werden für die zwischen 50 und 160 Quadratmeter großen Wohnungen aufgerufen.

Dass einiges am Haus zu tun ist, wird bei einer kurzen Führung am Freitag deutlich. Doch hinter dem Verfall der Jahre lässt sich im Treppenhaus und in den hohen Räumen an verzierten Decken, holzvertäfelten Wänden, an erhaltenem Parkett und Fliesen und den Flügeltüren der Beletage noch die frühere Pracht des Gründerzeit-Baus erkennen. Auch von außen ist der repräsentative Charakter noch zu erahnen. „Im Prinzip muss alles erneuert werden, es steht eine komplette Kernsanierung bevor, immer in Abstimmung mit dem Denkmalschutz“, sagt Carolin Prüfer. Dessen besonderes Augenmerk liege auf dem Treppenhaus, der Beletage und der Fassade.

Platz für Autos und Grünflächen

Nicht denkmalgeschützt, aber nicht weniger imposant ist die große Platane im Außengelände zum Bärenweg hin, die auch für die künftige Außengestaltung erhalten bleibt. Um den imposanten Baum herum sollen Stellplätze für Autos sowie Grün- und Spielfläche entstehen. Im Haus wird zudem ein neuer Aufzug gebaut, auch erhalten die Wohnungen Terrasse, Balkon oder Loggia.

Durch die Lage an der Theaterstraße und in Nachbarschaft zum Hauptbahnhof hat der ein oder andere Sorge wegen der Lautstärke, sagt Carolin Prüfer. Darauf werde etwa mit dreifach verglasten Fenstern eingegangen. Doch sei die Lage auch so weniger laut als vermutet und habe darüber hinaus viele Vorteile, gerade was die Nähe zum Theater, zum Hofwiesenpark, zum Nahverkehr und zum Stadtzentrum angeht.

Ende 2022, Anfang 2023 sei der geplante Zeithorizont, in dem das „Chateau“ in der Theaterstraße fertig saniert sein könnte.