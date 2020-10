Neuer Traktor für den Geraer Tierpark dank Spenden

Dank vieler großzügiger Spenden in diesem Jahr konnte der Tierpark in Gera nun einen neuen Traktor anschaffen, der die täglichen Arbeitseinsätze der Mitarbeiter in Zukunft erleichtern wird. Darüber informiert die Geraer Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Das Gerät der Marke John Deere 5075E wird ab sofort vor allem für die Gewinnung von Grünfuttermittel und Heu, aber auch für den Winterdienst eingesetzt, heißt es.

„Wir möchten uns ausdrücklich bei allen Spendern für die Unterstützung bedanken, insbesondere bei der Medizinischen Klinik III des SRH Wald-Klinikums,“ so Tierparkleiter Ulrich Fischer. Nachdem der Geraer Tierpark zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus im Frühjahr für fünf Wochen geschlossen wurde, waren Bürger der Stadt gebeten worden, die beliebte Einrichtung im Martinsgrund zu unterstützen. Daraufhin seien laut Stadt rund 20.000 Euro für den Tierpark gespendet worden.