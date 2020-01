Neues Leben in Geras größtem Haus

Im Kultur- und Kongresszentrum ist der Arbeitsplatz der neuen Geraer Kulturamtsleiterin. Hier lauert auch ihre wohl größte Aufgabe. Darüber ist sich Claudia Tittel im Klaren.

Gera hat noch keine Klarheit über die Sanierungskosten

Im Kulturausschuss am Dienstag sprach sie davon, dass dieses Problem zugleich eine große Chance für Gera sei. „Ich liebe dieses Haus, ich bin eine totale Verfechterin dieser Architektur“. Weil das unter Denkmalschutz stehende Veranstaltungshaus im Stadtzentrum bislang nicht saniert wurde, ist es noch als ein Beispiel der Architekturmoderne der DDR vorhanden. Damit leugnet sie den Sanierungsstau keineswegs. Doch ob dafür 32 Millionen Euro reichen? Diese Zahl stand im BidBook, der Bewerbungsschrift für Gera als Kulturhauptstadt. „Das ist eine geschossene Zahl. Wir wissen es einfach nicht. Ich fürchte, das ist sogar zu niedrig angesetzt“, sagt die Amtsleiterin.

Im November hatte sich Stadträtin Nina Wunderlich (Linke) im Kulturausschuss dafür stark gemacht, ein Nutzungs- und Betreiberkonzept für das Kuk zu erarbeiten. Die Arbeit daran habe im Kulturamt begonnen. „Was politisch gewollt ist, sollen die Stadtratsfraktionen erklären“, sagt Ausschussvorsitzende Sandra Graupner (Für Gera). Letztlich soll das Konzept Aussagen darüber ermöglichen, wie das Haus wirtschaftlicher betrieben werden kann und welcher Aufwand bei der Sanierung geleistet werden muss.

Veranstaltungshaus bekommt mehr Zuschuss als die Museen

Nur 68 Prozent Auslastung hat die Kulturamtsleiterin den Büchern entnommen. „Ich bin nicht glücklich darüber, dass das Kuk mehr Zuschuss benötigt als die Museen“, erklärt sie den Ausschussmitgliedern. Das anschaulich zu machen, greift sie auf die noch vorläufigen Zahlen des 2018er Haushaltes zurück. Mit 1.193.703 Millionen Euro bezuschusste die Stadt die Museen, wobei darin die Kosten für das Aufsichtspersonal enthalten sind. Der Zuschuss für Veranstaltungen und Märkte habe im selben Jahr 1.507.173 Millionen Euro betragen. „Wir müssen den Anteil der Stadt reduzieren, sonst überleben wir nicht“, sagt Tittel.

Weil die Stadtverwaltung laut Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) nicht mit der Expertise ausgestattet sei, ein Haus mit 20.000 Quadratmeter Nutzfläche zu bespielen, plädierte er im Kulturausschuss für externe Beratung. „Betreibungs- und Baufachleute müssen dabei Hand in Hand arbeiten“, empfahl Stadtrat Albert Zetzsche (CDU) und brachte den Stadthallenverband ins Gespräch.

Zunächst sind die Grundlagen unbekannt. So gebe es außer den Bauunterlagen von 1981 keine aktuellen Bestandspläne, aus denen die Größe der vermieteten und der von der Stadt genutzten Flächen hervorgeht. Ein Aufmaß, so habe sich die Amtsleiterin erkundigt, koste einen Euro je Quadratmeter.

Stadt hat energetische Sanierung aus Geldmangel vertagt

Der originale Stromverteilerkasten von 1981 ist noch mit Schmelzsicherungen bestückt. Elektriker Stefan Liedtke bei der regelmäßigen Sicherheitsprüfung. Foto: Peter Michaelis

Zwei Jahre sei in der Stadtverwaltung an einem Konzept für die energetische Sanierung gearbeitet worden. Dann nahm Gera 2018 den Fördermittelbescheid über 16,1 Millionen Euro nicht in Anspruch. Dabei hätten die Gelder aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung mit 20 Prozent Eigenanteil in Anspruch genommen werden können. „Viele Leute haben umsonst gearbeitet. Jetzt stehen wir wieder am Anfang“, erklärt Tittel.