Frießnitz. Das Uhrwerk in der Kirche Frießnitz soll elektrifiziert werden.

Noch wird Kirchenuhr in Frießnitz mit Hand aufgezogen

„Wer hat an der Uhr gedreht“, singt Paulchen Panther, eine Comicfigur, zur Freude der Kinder. In Frießnitz dreht die Kurbel Familie Kühn. Die vier Zifferblätter am Kirchturm sollen die genaue Zeit anzeigen. „Die Leute richten sich danach, aber wehe die Uhr bleibt mal stehen. Dann meckern alle“, sagt Frank Kühn mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Jeden Tag, bei Wind und Wetter, steigt der Zimmerermeister über enge Treppen zum Uhrwerk, das Herzstück der Kirchturmuhr. 33 Stufen zählt er, einige knarren. Sie bestimmt den Takt seines Ehrenamtes. Oben pfeift es ordentlich. Das Gemäuer ist teilweise 900 Jahre alt. „Sogar ein Turmfalkenpärchen brütet hier. Wird es nicht kälter, werden im März vielleicht die ersten Jungen schlüpfen. Auch Fledermäuse fühlen sich wohl“, berichtet der Türmer, wie sich Frank Kühn scherzhaft nennt. Gewichte wiegen bis zu 40 Kilogramm Geschützt durch eine Holztür steht in einem winzigen Verschlag das circa 150 Kilogramm schwere Uhrwerk. Es bleibt wenig Platz zum Bewegen. Kurbel und Zahnräder greifen ineinander. Stahlseile, Wellen und Zapfen halten fest. Das große Pendel schwingt gleichmäßig. Es gibt den Sekundentakt an. Jede Viertelstunde leistet das Uhrwerk ganze Arbeit, zu den vollen Stunden noch ein bisschen mehr. Es wurde von Wilhelm Kerstan, Turmbau Langenwetzendorf, 1913 gebaut. Ein kleines Messingschild am Gestell verweist auf das Datum. Um die Uhr zum Laufen und Schlagen zu bringen, braucht sie Kraft. „Diese wird durch drei schwere Gewichte erzeugt. Sie wiegen zwischen 30 und 40 Kilogramm. Kommen die mit Eisen gefüllten Rohre auf den Boden auf, bleibt die Uhr stehen“, erklärt Kühn. Um dann das Uhrwerk wieder in Gang zu bringen und neu einzustellen, braucht es bis zu einer Dreiviertelstunde.“ Nur wenige Male sei es dem 54-Jährigen passiert. Wegen Krankheit konnte er nicht Kurbeln. „Zehn Minuten dauert es im Normalfall.“ Wie er zum Türmer gekommen ist, war Zufall. „Als um 1991/92 der Kirchturm komplett saniert wurde, war ich dabei. Damals arbeitete ich noch im Bauhof. Technik und Geschichte haben mich fasziniert.“ Aber es gingen noch ein paar Jahre ins Land, bis sich der jetzige Zimmerermeister der Zeit annahm. „Nach der Wende kümmerte sich der Pfarrer um Freiwillige, die die Uhr aufzogen“, so Tina Lieder. „2001 war dann Schluss“, ergänzt die Kirchenälteste der Gemeinde Frießnitz. „Zum Glück fanden sich die Kühns“. Fast 20 Jahre sind in zwischen ins Land gegangen, seitdem die Kühns mit Argusaugen über die Zeit wachen. Der große Sohn verdiente sich damals ein bisschen Taschengeld dazu. Heute erklimmen der Vater und manchmal der jüngere Spross den Turm. Nach zwei Jahrzehnten wollen die Kühns, das Aufziehen der Uhr in andere Hände legen. Es sei Zeit für Veränderungen. Uhrwerk soll elektrifiziert werden Schon lange möchte die Kirchgemeinde den Gewichtsaufzug elektrifizieren, damit das historische Uhrwerk erhalten bleiben kann. Um die 10.000 Euro würden nötig sein. Auf seiner jüngsten Sitzung haben die Gemeinderäte von Harth-Pöllnitz beschlossen, 4000 Euro dazuzugeben. „Eine Kirche gehört zum Dorf“, meint der Bürgermeister Gottfried Vorsatz. „1000 Euro hat die Kirchgemeinde des Ortes bereits gesammelt“, berichtet Tina Lieder. Kirchenälteste von Frießnitz „Aber es reicht nicht, selbst wenn unsere Kirchenmitglieder wieder in diesem Jahr Geld für den Erhalt der Kirchenuhr spenden. Deshalb benötigen wir dringend Unterstützung. Es wäre Schade, wenn sich die Zeiger nicht mehr bewegen würden.“ Es gäbe wenige Unternehmen im Umkreis, die auf derartige Arbeiten spezialisiert sind, meint Lieder. Die Kirche ist im romanischen Stil erbaut alt. „Schlicht. Allerdings finden sich im Kirchschiff Elemente, die aus dem Rittergut Frießnitz stammen, zum Beispiel das Relief im Altarraum“, schwärmt Lieder. Wer bei der Elektrifizierung des Uhrwerkes helfen möchte, kann sich wenden an kirchgemeinde.friessnitz@gmx.de