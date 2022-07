Notrufmissbrauch: Folgenreicher Scherzanruf bei der Geraer Polizei

Gera. Der Anruf wegen einer vermeintlichen Messerattacke in Gera kommt einem Pärchen teuer zu stehen. Doch nicht nur das: Der 32-Jährige und seine Partnerin beleidigten zudem die Polizisten.

Die Polizeibeamten gingen von einer Ernsthaftigkeit des Geschehens aus, als sie Dienstagnachmittag in die Südstraße in Gera fuhren. Von dort hatte sich ein 32-Jähriger gemeldet, der von seiner Lebensgefährtin mit einem Messer verletzt worden sei. Die Polizisten trafen vor Ort sowohl den Anrufer als auch die angebliche Täterin an. Beide räumten ein, den Notruf nur aus Spaß und zur reinen Belustigung gewählt zu haben. Gleichzeitig beleidigten sie die Einsatzkräfte.

Die Beamten erklären: Bei solch einem Verhalten handelt es sich nicht um einen Kavaliersdelikt, sondern vielmehr um einen Notrufmissbrauch. Das Pärchen erwartet ein entsprechendes Verfahren.

