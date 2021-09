Open-Air-Konzert am Freitag in der Tongrube Gera-Aga

Gera-Aga. Die Rock Revival Band aus Gera gastiert bei neuer Reihe „Tongrube meets...“

Heiß her geht es am Freitag beim Open-Air-Konzert in der alten Tongrube Gera-Aga, Straße der Freundschaft 29. Beginn ist um 20 Uhr. Organisiert wird die Veranstaltung durch die Schießsport Arena Aga. Die Rock Revival Band aus Gera macht den Auftakt der neuen Reihe „Tongrube meets...“, die 2022 ihre Fortführung finden soll.

Die Band wird bekannte Rockhits aus fünf Jahrzehnten spielen.

Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich.

