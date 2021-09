Orgelfahrt zu fünf Stationen in Gera

Gera. Am 25. September erklingen in Gera im Jahr der Orgel Instrumente der Firma Kreutzbach aus Borna

Im Jahr der Orgel können Interessierte am 25. September mit dem Bus die Kreutzbach-Orgeln in Gera entdecken. Die Evangelische-Lutherische Kirchgemeinde Gera lädt dazu ein, teilt sie mit.

Der Orgelbauer Richard Kreutzbach hat sie von 1881 bis 1886 in der Stadt erbaut. An fünf Orten erklingen rund 35-minütige Kurzkonzerte. Kantor Martin Hesse gestaltet sie gemeinsam mit den Cellistinnen Claudia Stillmark und Maricmar Perez sowie dem Bariton Albert Zetzsche.

Die Orgelfahrt beginnt am Busbahnhof vor dem Hauptbahnhof. Sie endet in der nahe gelegenen Johanniskirche. Auf der Fahrt zu den Kirchen hören die Teilnehmenden kurze Einführungen zu den Orten. Im Programmheft werden die Instrumente und das Programm vorgestellt.

Dabei erklingt mit sechs Registern die kleinste Kreutzbach-Orgel in der Lusaner Kirche ebenso wie die größte mit 57 Registern in St. Johannis.

Die Firma Kreutzbach war in Borna bei Leipzig ansässig wurde und von Richard Kreutzbach in zweiter Generation geführt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war sie eine der führenden im mitteldeutschen Raum. Die Kreutzbach-Orgel in der Geraer Johanniskirche ist das größte Instrument der Firma. Sie war bei ihrer Fertigstellung aufgrund der technischen Möglichkeiten eine Sensation im deutschsprachigen Raum. Klanglich konkurrierte sie mit den großen Instrumenten so bekannter Firmen wie Walcker, Sauer oder Ladegast.

Die Konzerte:

13 Uhr Kirche St. Ursula, Lusan

14 Uhr Kapelle auf dem Südfriedhof

15 Uhr Kirche Weißig

16.15 Uhr Kirche Roben

17.30 Uhr Johanniskirche

Der Eintritt zu den Konzerten der Orgelfahrt ist frei. Für die Fahrt mit dem Bus mit 50 Plätzen sind 15 Euro zu zahlen. Anmeldung unter Telefon 0365 / 8 00 12 65 oder per E-Mail: kirchengemeinde.gera@ekmd.de