Ortsteilrat will Kletterhahn in die Kur nehmen

Auch wenn seit einiger Zeit und vielleicht noch für lange der Hofwiesenpark geschlossen bleiben wird, der dort befindliche Spielplatz beschäftigt nicht nur Eltern und Kinder. Der Ortsteilrat Untermhaus hat das beliebte Spieloval mit dem großen Kletterhahn im Blick. Wie Ortsteilbürgermeister Reinhard Schmalwasser auf Nachfrage bestätigt, plant man in diesem Jahr, die erweiterte Ortspauschale für Reparaturen an dem Holztier auszugeben. „Schon vor einiger Zeit haben wir so kaputte Beplankung ersetzen können. Jetzt wollen wir dem Holz gern einen neuen Farbanstrich beziehungsweise neue Lasur verordnen, damit das beliebte Spielgerät auch die nächsten Jahre der Witterung trotzt und dem Ansturm der Kinder Stand hält", sagt er.

