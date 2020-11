Aktuell laufen im ehemaligen Elster Forum in Geras Innenstadt die Umbauarbeiten. 2021 soll der Komplex als Otto Dix Passage eröffnet werden.

Gera. Fitnessunternehmen mietet sich in der Geraer Einkaufspassage für zwölf Jahre ein.

Die Leipziger Arcadia Investment Group hat mit der Fitnessstudiokette Fit/One einen neuen Mieter für die Otto Dix Passage in Gera gewonnen. Das deutschlandweit agierende Fitnessbetreiber habe einen Mietvertrag über zwölf Jahre abgeschlossen und öffne damit sein erstes Studio in Gera. Darüber informiert der Vermieter in einer Pressemitteilung.