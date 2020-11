Panne bei fingierter Panne: Besonderer Abschied für Thüringer ADAC-Helfer

Wochenlang hatte Gabi Hohmann aus Reichardtsdorf (Landkreis Greiz) getüftelt. Ihrem Mann Jörg Hohmann, der nach 30 Jahren als Pannenhelfer beim ADAC in die Ruhephase der Altersteilzeit tritt, wollte sie einen ganz besonderen letzten Arbeitstag bescheren. Bei einer fingierten Panne wollte sie ihn groß überraschen. Doch es kam anders.

„Wir hatten alles am Flugplatz in Gera-Leumnitz organisiert, wollten ihn gleich zu einem Rundflug einladen“, sagt Gabi Hohmann. Doch die verschärften Corona-Auflagen machten einen Strich durch die Rechnung. Ganz ausfallen sollte die Überraschung aber trotzdem nicht. Und so arbeitete sie mit Tochter Mandy und dem Teamleiter ihres Mannes, Daniel Schade, am Plan B.

Lockvogel für fingierte Panne in Bad Klosterlausnitz engagiert

Fingierte Panne in Bad Klosterlausnitz: ADAC-Pannenhelfer Jörg Hohmann merkt schnell, dass etwas nicht stimmt. Foto: Tino Zippel

Gabi Hohmann fand den Mann einer Arbeitskollegin, der den Lockvogel spielt: René Mühlmann parkt sein Fahrzeug vorm Hotel Zur Köppe in Bad Klosterlausnitz und meldet die blickende Motorkontrollleuchte. „Ich erzähle ihm, dass ich den Öldeckel verlegt habe“, sagt der 42-Jährige. Teamleiter Daniel Schade hatte zuvor mit der Notrufzentrale abgesprochen, dass sie Jörg Hohmann auf den Weg schickt. Jener war gerade mit einem Auftrag in Schleiz fertig und fährt nun in den Saale-Holzland-Kreis.

Derweil verstecken sich seine Familie und der ADAC-Teamleiter auf einem nahen Waldparkplatz. Doch Jörg Hohmann wäre nicht Jörg Hohmann, wenn er nicht auch an seinem letzten Arbeitstag den bestmöglichen Service leisten will. „Ich habe mich gewundert, weil keine Nummer des Kunden im Pannenauftrag hinterlegt war“, berichtet der 61-Jährige. Und so rief er gleich im Hotel Zur Köppe an. Dort erfuhr er, dass sie gar keinen Gast mit einer Panne haben. „Ich habe dann vorsorglich den Waldparkplatz abgefahren, ob der Kunde vielleicht dort wartet.“ Doch der Gelbe Engel entdeckte nur seine wartende Familie.

So konnte Hohmann mit einer Vorahnung zur letzten Panne seines Arbeitslebens weiterfahren. Er schlägt dem Kunden vor, einen notdürftigen Ersatz für den Öldeckel zu basteln und dann gemeinsam zur nächsten Werkstatt zu fahren. „Oder wir suchen halt mal im Kofferraum“, sagt er dem verdutzten Lockvogel.

Improvisationstalent hatte es schon 30 Jahre lang gebraucht. Hohmann war für die A4 zwischen der Landesgrenze und Lobeda sowie die A9 in Thüringen zuständig. „Anfangs hatten wir fast nur Pannen auf der Autobahn. Zuletzt waren es nur noch zwei Einsätze pro Woche auf der Autobahn, dafür viel mehr in Städten“, sagt Hohmann. Und auch das Aufgaben­gebiet hat sich deutlich gewandelt.

Heute sind Reifen die Schwachstelle

In den neunziger Jahren dominierten defekte Kühlsysteme, kaputte Keilriemen, Kupplungsprobleme oder gar Motorschäden. „Das gibt es heute kaum noch“, sagt Hohmann. Dafür müssen die Gelben Engel oft wegen Reifenproblemen ausrücken. „In kaum einem Auto ist ein Reserverad an Bord. Das macht es zur Herausforderung, Fahrzeuge mobil zu bekommen“, sagt Hohmann. Werktags baut er den Reifen ab und fährt mit dem Kunden zum nächsten Reifenservice, um Ersatz zu besorgen. Doch nachts oder am Wochenende sei dies schwierig: „Zum Glück kennen wir einige Reifenhändler, die auch zu unchristlichen Zeiten reagieren.“

ADAC engagierte sich schon zu DDR-Zeiten im Bezirk Gera

Der Kfz-Meister hatte zu DDR-Zeiten im Kraftfahrzeuginstandsetzungswerk Gera als Disponent gearbeitet und dort Pannenhilfe-Einsätze koordiniert. „Der ADAC hatte 1987 Pannenhilfsfahrzeuge in die DDR gespendet, damit Transit­reisenden Hilfe auf den Autobahnen zukommt“, sagt Hohmann. So stand er gleich nach der Wende im Kontakt mit dem ADAC.

Im Oktober 1990 kam der entscheidende Anruf, morgens um 8 Uhr. „Ich sollte am gleichen Tag um 11 Uhr zum Einstellungstest nach Fürth kommen. Kurzentschlossen habe ich meinen Chef gesagt, dass ich die Schicht abbrechen muss.“ Nach der Prüfung sagte der ADAC sofort zu. Hohmann fing zum 1. November 1990 bei der Straßenwacht an. „Mehr als ein Hauptgewinn“, sagt er rückblickend.

Superlative eines Berufslebens

Kilometer-Millionär: Mit seinen fünf Pannendienst-Fahrzeugen absolvierte Jörg Hohmann insgesamt 1,4 Millionen Kilometer als Gelber Engel.

Längste Suche: „Einmal bin ich drei Stunden ums Hermsdorfer Kreuz gekreiselt, um einen Kunden zu finden“, berichtet Hohmann. Mehrfach suchte er das komplette Kreuz inklusive der Rastplätze ab, telefonierte wieder und wieder dem Kunden, der stets bestätigte, am Hermsdorfer Kreuz auf der Nebenfahrbahn zu stehen. Hohmann fragte Anhaltspunkte der Umgebung ab, die aber nicht zum Kreuz passten: „Irgendwann stellte sich heraus, dass der Autofahrer bei Hermsdorf nahe Dresden wartete.“

Längste Schicht: Eine Schicht dauerte 26 Stunden. „Ich war gegen Abend in Schleiz bei einer Pannenhilfe. Es begann zu schneien, da habe ich mich lieber für die Rückfahrt auf der Autobahn entschieden. Schon nach drei Kilometer geriet ich in einen Stau.“ Bis zum nächsten Nachmittag drehte sich kein Rad. „Zum Glück hat das Technische Hilfswerk heißen Tee vorbeigebracht.“

Meiste Aufträge: Anfang der 1990er Jahre hatte Hohmann 35 Pannenhilfe-Aufträge an einem Tag erledigt - ein Rekord: „Ein extremer Wintereinbruch, es war kaum ein Durchkommen.“

