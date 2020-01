Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Plan B als Antwort auf den B-Plan

Eine Fleißarbeit liegt hinter den Initiatoren Karolin Zinkeisen und Heinz Klotz. Die Mitglieder von der Bürgerinitiative „Grüne Mitte Gera“ präsentierten am Donnerstagabend ihren „Plan B“ als Antwort auf den B-Plan, Bebauungsplan der „Neuen Mitte Gera“ vor rund 20 Anwesenden, darunter drei Stadträten. Ihren Entwurf wollen sie als ein Modell unter vielen möglichen verstanden wissen. Damit hoffen sie, noch einmal die öffentliche Diskussion anfachen zu können. Ausschlaggebend für ihre Initiative war, so Karolin Zinkeisen, dass sowohl die Ergebnisse der beiden „Kuck-an“-Veranstaltungen als auch Einwände mehrerer Fraktionen nicht in den bestehenden Rahmenplan eingeflossen seien.

Sie möchten die Stadt anders denken und fordern die Geraer gleichfalls dazu auf. „Die Mitte ist nur ein Teil der Innenstadt“, betonte Heinz Klotz. Deshalb habe sich die Bürgerinitiative eben nicht nur Gedanken zum „Freiraum Mitte“ gemacht, also zu jener Brachfläche vor und neben dem Kultur- und Kongresszentrum als erste geplante Bebauungsetappe, sondern lege eine nachhaltige, zukunftsorientierte Gesamtkonzeption für die Innenstadt vor. Diese bezieht zum Beispiel auch Heinrichstraße und Spielwiese ein und betrachtet den Verkehrsfluss.

Zu wenig Grün,zu dicht bebaut

Fünf Problemfelder sehen die Ideengeber bei den aktuellen Plänen, für die zum 17. März die Angebotsfrist für den offenen Planungswettbewerb angesetzt ist: 1. Sie nehmen keinen Bezug auf die demografische Entwicklung in Gera und im Ostthüringer Raum. 2. Ein fehlendes Nutzungs- und Sanierungskonzept für das Kultur- und Kongresszentrum verhindert eine Gesamtstrategie für die „Mitte“. 3. Ein mangelndes Klimaschutzkonzept für die Innenstadt verhindert ressourcenschonende Planungen hinsichtlich Durchlüftung, Versickerung, Emissions- und Schallschutz, CO2-Neutralisierung und Energieverbrauch. 4. Die B-Pläne untergraben die Strategien zur Entwicklung der Sorge, des Zschochern und des südöstlichen Zentrums. 5. Die Multifunktionalität der „Mitte“ als Ort der Bildung, Kultur und Naherholung bleibt unberücksichtigt.

Zu dicht und zu hoch bebaut, zu wenig Grün, zu viel Gewerbe- und Verkehrslärm, zu hohe Emissions- und Energiewerte zeigten Heinz Klotz und Mitstreiter für den B-Plan auf. Nach diesem, so Karolin Zinkeisen, sei auch das Kultur- und Kongresszentrum kaum noch sichtbar, weil von allen Seiten von nahen, hohen Gebäuden umschlossen. Die vorgesehene Bebauung sei zudem auf jede Stadt kopierbar. Dabei sollte doch ein IBA-Projekt unverwechselbar sein.

Das Modell der Bürgerinitiative für die „Grüne Mitte Gera“ beinhaltet neben einem freien Blick auf das KuK eine große Grünachse, integriert Wasserspiele, spielt mit mehreren Ebenen und will funktionelle und stark frequentierte städtische Objekte wie Gera-Information und Ehrenamtszentrale in das zentrale Areal um das Kuk herum einbinden. Es favorisiert ein- und zweigeschossige Bauten mit kleinteiliger Bebauung und fordert genauso ein Nutzungs- und Sanierungskonzept für das Kultur- und Kongresszentrum als Basis für die Gesamtstrategie an dieser Stelle.

Am Ende honorierten die knapp 20 Zuhörer die Präsentation mit viel Beifall. „Die Grundidee, konzeptionell nicht nur Geras Neue Mitte zu sehen, sondern die Mitte Geras als Areal insgesamt im Blick zu haben, sehe ich die allerbeste Aussage. Da finden sich nicht nur im Stadtrat, sondern auch in der Bevölkerung Mehrheiten, die das unterstützen“, äußerte sich Stadtrat Uwe Raubold (Linke). „Sie haben jetzt etwas rüber gebracht, was von vielen gedacht wurde, aber noch nie so konkret“, sagte Roland Geipel, Pfarrer i.R.. Jetzt müssten damit alle Verantwortlichen an einen Tisch.

Auch Bertram Schiffers, Projektleiter IBA Thüringen, war als „stiller Zuhörer“ anwesend. „Riesenkompliment für Ihre Arbeit“, lobte er den gesamtstädtischen Ansatz. Wobei er zugleich betonte, dass das logischerweise im Rahmenplan nicht so sein könne, da es hier um die konkrete Gestaltung der „Neuen Mitte“ gehe. Karolin Zinkeisen und Heinz Klotz zeigten sich von der positiven Resonanz am Abend überwältigt. „Wir haben nun von einigen Stadträten den Wunsch geäußert bekommen, unsere Präsentation noch einmal mehreren Mitgliedern im Stadtrat zu zeigen“, so Karolin Zinkeisen tags darauf. Dem wolle man gern nachkommen – vor dem 17. März