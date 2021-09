Die Polizei stoppte den Tatverdächtigen an der A4 in Gera und führte ihn in Handschellen ab.

Polizei stoppt an A4 in Gera mutmaßlich gestohlenes Fahrzeug

Gera. Der Fahrer des mutmaßlich gestohlenen Autos wurde an der A4 in Gera gestoppt, vorläufig festgenommen und abgeführt. Auch ein Polizeihubschrauber war vor Ort.

Zu einer bereichsübergreifenden Aktion der Polizei Gera und der Autobahnpolizei kam es am Donnerstagabend an der A4 in Gera.

Wie ein Polizist vor Ort mitteilte, stoppten die Beamten den mutmaßlich gestohlenen silbernen Mercedes-Benz an der Autobahn A4 in Höhe der Anschlussstelle Gera Langenberg . Der Fahrer wurde gegen 19 Uhr vorläufig festgenommen und in einem Transporter abgeführt. Auch ein Polizeihubschrauber war vor Ort.

