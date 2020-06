Gera. Am Pfingstwochenende gab es in Gera diese Schlägereien, bei denen die Polizei eingreifen musste.

Polizeieinsatz in Wohnung - Streit in Garten eskaliert - Frau greift mit Holzlatte in Schlägerei ein

Streit in Gartenanlage eskaliert

Montagabend gegen 20 Uhr kamen Rettungsdienst und Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung in einer Gartenanlage in der Untermhäuser Straße in Gera zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen einem 45-Jährigen und einer 41-jährigen Frau zum Streit, in dessen Verlauf die Frau von ihrem Gegenüber angegriffen wurde. Als sich ein 26-jähriger Mann einmischen wollte um der Frau zu helfen, wurde dieser ebenfalls vom 45-Jährigen angegriffen und gegen ein Gartenhausfenster gestoßen.

Dabei zog sich der junge Mann Schnittverletzungen zu. Auch die Frau wurde bei dem Streit verletzt. Alle Beteiligten sind sich nicht fremd und waren zudem erheblich alkoholisiert. Die Verletzten wurden medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zur Körperverletzung wurden aufgenommen.

Polizeieinsatz nach Messerdrohung in Wohnung

Pfingstsonntag gegen 18.45 Uhr gerieten zwei Männer (29, 33) in einer Wohnung derart in Streit, dass der 29-Jährige seinen Bekannten mit einem Messer bedrohte. Unverzüglich rückten Polizei und Rettungsdienst zur Einsatzadresse in der M.-A.-Nexö-Straße aus. Vor Ort konnte die Situation schließlich beruhigt und der 29-Jährige in die Obhut medizinischen Fachpersonals gebracht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen gegen den 29-Jährigen wurden aufgenommen.

Frau greift mit Holzlatte in Schlägerei ein

Weil sich mehrere Personen im Hofwiesenparks schlugen, rückten am Samstag gegen 22 Uhr Rettungsdienst und Polizei aus. Vor Ort konnten die Beteiligten angetroffen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gerieten zwei junge Männer (19, 26) in Streit, wobei der 19-Jährige seien Kontrahenten mit Fäusten körperlich angriff. In diesen Streit mischte sich eine 47-jährige Frau ein und schlug den 19-Jährigen mit einer Holzlatte. Die Beteiligten konnten beruhigt werden. Zusätzlich erhielten sie einen Platzverweis, dem sie nachkamen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

