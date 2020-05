Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizeieinsatz nach Schlägerei - Personen attackieren Mann - Gegen Baum geprallt und schwer verletzt

Polizeieinsatz nach Schlägerei

Aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen rückten Mittwochabend gegen 20.20 Uhr mehrere Polizeifahrzeuge in die Geraer Südstraße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten mehrere vor Ort Anwesende in einen lautstarken verbalen Streit. Als die Beamten eintrafen, mussten die Beteiligten zunächst getrennt werden. Dabei wurde bekannt, dass ein 35-Jähriger einen 25-jährigen Mann körperlich derart angriff, so dass dieser verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Da sich zwei weitere Personen aufgrund ihrer Alkoholisierung in einem scheinbar hilflosen Zustand befanden, kamen zwei weitere Rettungswagen zum Einsatz. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen aufgenommen.

Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Rettungsdienst und Polizei rückten Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr aufgrund eines Unfalles zwischen einem Radfahrer und einem Pkw nach Gera-Trebnitz aus. Der 35-jährige Radfahrer bog demnach von der Straße An der Beerweinschänke nach links in die Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW. Der 35-jährige Radfahrer verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei ermittelt.

Kind in Unfall verwickelt und nun gesucht

Weil eine Zeugin bemerkte, wie ein Kind auf einem Parkplatz in der August-Bebel-Straße in Gera mit seinem Fahrrad gegen einen dort geparkten Nissan fuhr und sich offensichtlich auch leicht verletzte, eilte sie herbei. Als die Zeugin am Fahrzeug ankam um Hilfe zu leisten, war das Kind vermutlich in Richtung Doktor-Donath-Straße weggelaufen.

Am Nissan entstand leichter Sachschaden, so dass die Ermittlungen aufgenommen wurden. Im Rahmen dieser werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfall selbst, aber auch zu dem Fahrradfahrenden Kind geben können. Beschreibung des Kindes: circa 10-12 Jahre, schwarzer Helm, rotes Kinderfahrrad, großer Rucksack auf dem Rücken, trug einen Mundschutz. Tel. Polizei Gera: 0365 / 829-0.

Mann von mehreren Personen attackiert

Mittwochabend gegen 18.40 Uhr wurde der Geraer Polizei die Auseinandersetzung mehrerer Personen in der Schwarzburgstraße mitgeteilt, so dass unverzüglich Polizeistreifen zum Einsatzort fuhren. Vor Ort konnte ein 31-jähriger Mann angetroffen werden, welcher aus noch ungeklärter Ursache von mehreren Personen angegriffen und im Gesicht verletzt wurde.

Bei den Ermittlungen zu den flüchtigen Tätern konnte einer, ein 40-Jähriger Mann, als Tatbeteiligter identifiziert werden. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall bzw. den beteiligten Personen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.

Gegen Baum geprallt und schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Donnerstag früh gegen 7.15 Uhr. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford auf der L 1083 aus Richtung Hohenölsen kommend, kam jedoch aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Der Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Die Straße musste für einige Zeit voll gesperrt werden.

In Gaststätte eingebrochen

Die Geraer Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Pölziger Lokal in der Hauptstraße nach Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Tätern geben können. Demnach verschaffte sich der Täter in der Zeit vom 26. zum 27. Mai Zutritt zur Lokalität und stahl unter anderem Bargeld. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. dem Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Einbrecher scheitern

Zwischen dem 21. und dem 27. Mai versuchten bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Dörffelstraße in Weida einzubrechen. Dabei scheiterten sie bereits am Garagentor. Die Polizei Greiz nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 03661 6210 entgegen.

Schränke und Schubladen durchwühlt: Edelmetall sowie Bargeld gestohlen

Mittwoch früh stellten die Angestellten einer Firma in der Heinrich-Heine Straße in Zeulenroda-Triebes fest, dass in der Nacht bislang unbekannte Täter in die Geschäftsräume eindrangen. Sie durchwühlten alle Schränke und Schubladen und entwendeten Edelmetall sowie Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.