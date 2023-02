Prüfung in der Bergschule Bad Köstritz: Selbstbewusst Konflikte vermeiden

Bad Köstritz. Wie Schüler in Bad Köstritz gegen Gewalt angehen

Eine ganz besondere Art der Prüfung hatten Schüler der Weidaer Regelschule „Max Greil“ vor wenigen Tagen in der Sporthalle der Bad Köstritzer Bergschule zu bestehen. Selbstverteidigungstechniken und verschiedene Methoden der Konfliktvermeidung und Prävention waren Inhalte der Bewertung. Alles Dinge die fünf Schüler der sechsten Klasse innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft (AG) Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Prävention seit Oktober des vergangenen Jahres trainieren.

Köstritzer Verein Partner für Weidaer Schüler

Angeregt hatten der Weidaer Stadtrat Gunnar Raffke (CDU) und Elternsprecher Riky Scherl das Projekt und damit in der Schulleiterin und Sportlehrerin Karin Eglmeyer eine Mitstreiterin gefunden. Als Partner übernahm der Bad Köstritzer Verein Prävention Selbstbehauptung Selbstverteidigung e.V (PSS e.V.) das Training.

„Das sind alles auch Prämissen, die im Training unseres im Sommer 2022 gegründeten Vereins zum Tragen kommen“, informiert Vereinschef Harald Heinz. „Es geht ja darum Streit zu vermeiden und für sich selbst Strategien zu finden, wie man handfeste Auseinandersetzungen vermeiden kann. Dabei ist es natürlich hilfreich, Selbstverteidigungstechniken zu beherrschen, das verleiht auch eine gewisse Sicherheit, die man dann nach außen ausstrahlt, um Konflikten aus dem Weg zu gehen,“ umreißt der Trainer das Anliegen der Vereinsarbeit.

Internationaler Budo-Lehrgang in Bad Köstritz

Natürlich soll dabei auch das Interesse am Thema Kampfsport geweckt werden und wer mehr darüber erfahren möchte hat dazu am 15. April Gelegenheit in der Bad Köstritzer Sporthalle am Sommerbad. Dort treffen sich Kampfsportler aus der gesamten Bundesrepublik und einigen europäischen Ländern zu einem internationalen Budo-Lehrgang.