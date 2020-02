Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Restaurant Szenario in Gera schließt

„Ja, wir gehen raus“, bestätigt Kathrin Matzke, Geschäftsführerin der Firma Matzke GmbH und Co. KG das Ende des Restaurants Szenario im Theater in Gera, zumindest unter der Pacht des momentanen Betreibers. Hintergrund seien wirtschaftliche Gründe, teilt die Geschäftsführerin mit. Zudem mangele es an Mitarbeitern im Theaterrestaurant.

„Die personelle Situation ist schlecht“, sagt Kathrin Matzke. „Wir suchen ständig nach neuem Personal.“ Fünf Personen sind derzeit in dem Restaurant beschäftigt. Ein Teil des Küchenpersonals werde mutmaßlich in die Alte Brauerei 1880 wechseln. „Wir sind in Verhandlung mit dem Szenario. Zwei Köche werde in nächster Zeit bei uns anfangen“, sagt Sebastian Lindig, Hauptbuchhalter der gastronomischen Einrichtung am Stadtgraben. Neuer Pächter wird händeringend gesucht Ob es einen Nachfolger im Theaterrestaurant Szenario gibt, ist noch ungewiss. „Wir fangen gerade an, zu suchen“, sagt Toni Rack vom Theater Altenburg Gera. Eine Ausschreibung auf der Webseite läuft bereits. „Wir suchen zusammen mit dem Theater händeringend nach einem Nachfolger“, sagt auch Kathrin Matzke. Und das zum ersten August, wie aus der Ausschreibung hervorgeht. „Bis zum 31. Juli laufen noch die Verträge“, bestätigt die Gastronomin. Auf der Website der Firma Matzke ist indes vermeldet, dass das Szenario bereits zum 31. März schließe. Das Szenario ist der letzte Standort der Firma Matzke in Gera. In Altenburg, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, betreibe die Firma unter anderem die „Kulisse“.