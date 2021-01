Ronneburg verliert HNO-Arzt

Die einzige Hals-Nasen-Ohren-Arztpraxis in Ronneburg hat zum Jahreswechsel seine Türen geschlossen. Eine Nachfolge in Ronneburg gibt es nicht. Das bedauert Krimhild Leutloff (CDU), Bürgermeisterin der Stadt Ronneburg, sehr. Sie habe die Ärzteproblematik stets vor Augen und kämpfe für jeden Arzt.

Seitens der Kassenvereinigung sei die Stelle neu besetzt worden. Doch die Person habe sich mit einer Praxis nicht in Ronneburg sondern in Gera niedergelassen, so Leutloff. „Ronneburg ist mit seinen rund 5000 Einwohnern und einem Einzugsgebiet von rund 20.000 ein Grundzentrum und das sollte über einen bestimmten Stamm an Ärzten verfügen“, so Leutloff. Sie akzeptiere das Argument nicht, dass Gera nur neun Kilometer weit entfernt ist.

Ronneburg habe eine hohe Zahl an älteren Menschen, Menschen mit Rollatoren, hat zwei Pflegeheime und drei Einrichtungen mit betreutem Wohnen. „Wir haben viele Einwohner, die nicht mal schnell neun Kilometer fahren, um zum Arzt zu kommen“, ärgert sich Leutloff.

Im Kampf um die Wiederbesetzung der HNO-Praxis in Ronneburg habe Leutloff seitens der Kassenärztlichen Vereinigung die Antwort erhalten, dass ein Arztsitz kein kommunales Eigentum sei.