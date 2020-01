Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rüdersdorferin wird 100 Jahre alt

Lisbeth Födisch feiert am Donnerstagvormittag (16.01.2020) gemeinsam mit ihrer Urenkelin Julia Seliger, Mitarbeitern und Mitbewohnern der Seniorenresidenz "Wohnen plus" in Harpersdorf ihren 100. Geburtstag. Die große Familienfeier mit 80 Gästen gab es am Nachmittag in ihrer alten Heimat Rüdersdorf. Die gebürtige Remptendorferin kam 1945 nach Rüdersdorf und arbeitete über 35 Jahre bei den Keramischen Werken Hermsdorf. Sie hat einen Sohn, drei Enkel und vier Urenkel.