Rund 170 Menschen in Gera beim Schweigemarsch

Die Landespolizeiinspektion Gera führte am Sonnabendnachmittag wegen einer angemeldeten Versammlung in Gera einen Polizeieinsatz durch. Beamte der Landespolizeiinspektion Gera wurden dabei von weiteren Thüringer Einsatzkräften unterstützt.

Bei der Versammlung handelte es sich laut Polizei um einen „Schweigemarsch für Menschenrechte und gegen Diskriminierung“ in der Zeit von 15.30 bis 16.45 Uhr, an dem 170 Personen teilnahmen. Im Zuge des Einsatzes sei es im Innenstadtbereich in Gera zu Verkehrseinschränkungen gekommen.

Die Polizei war bestrebt, die Verkehrsbehinderungen für die Geraer Bevölkerung auf ein Mindestmaß zu beschränken, erklärt sie. Einsatzleiterin Polizeidirektorin Sandra Pflug-Hellwig wertete das Versammlungsgeschehen „störungsfrei“. Das Einsatzkonzept der Polizei, die Versammlungsfreiheit sowie einen friedlichen und störungsfreien Verlauf zu gewähren, als auch die Einhaltung der grundlegenden Infektionsschutzregeln durchzusetzen, sei aufgegangen. Ein Verstoß gegen Auflagen in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz sei festgestellt worden.

Demonstrationen gegen Corona-Auflagen in Gera, Erfurt und Greiz