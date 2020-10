Rundgang durch Haus des „Alleskünstlers“ in Gera

Am 31. Oktober kommen Kulturinteressierte in den Genuss gleich zweier Sonderausstellung im „Haus Schulenburg“. Werke aus DDR-Zeiten sind unter dem Titel „Ingo Kirchner – Abstraktion und Pop aus Ostberlin“ zu sehen. Möbel aus der Privatsammlung Henry van de Veldes sind in „So viel van de Velde gab es noch nie: Möbel, Keramik, Porzellan, Metall“ ausgestellt. Während eines einstündigen Rundgangs ab 14 Uhr lernen Gäste das Haus und seine Geschichte zudem genauer kennen. Der Architekt hat sich auch in Innenausstattung und Parkanlagen verewigt.

Die Mitarbeiter der Gera Information bitten telefonisch unter 0365/8381111 oder per E-Mail an tourismus@gera.de um Reservierung.