Saisonstart für Hirschtanz-Partys im „1880“ Gera

Die Hirschtanz-Partys in Gera wird es auch 2023 wieder geben.

Gera. Der Saisoneröffnung am Sonnabend sollen 2023 weitere Partys an gleicher Stelle, aber auch wieder Open-Air-Veranstaltungen folgen.

Kaum Zeit zum Verschnaufen geben sich die Macher der „Hirschbar“ um Veranstalter Jörg Eddel. Die Saison im Glühweindorf vorm Geraer KuK ist gerade beendet, da steht der Saisonstart der Hirschtanz-Reihe im „1880“ am Geraer Stadtgraben schon wieder unmittelbar bevor.

Am Sonnabend, 4. Februar, steigt die erste von sechs geplanten Hirschtanz-Partys in diesem Jahr. In drei Bereichen sorgen DJs für den guten Ton, darunter ein Ü30-Floor mit DJ Micka und Musik aus den Achtzigern, Neunzigern, 2000ern, Klassikern und Musik aus den Charts, sowie ein Bereich für Black Music, R’n‘B und Hip Hop mit Dj Showifact. Zu guter Letzt freut sich Eddel, auf dem 80s-New Wave-House-Floor das Erfurter Duo „Charlie Moskau“ ankündigen zu dürfen, die hier gemeinsam mit Marc M. & David Flava auflegen.

Die Veranstaltung ist ab 18 Jahren, Einlass ist ab 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro zuzüglich Gebühren unter anderem in der Tourist-Info Gera, im, Café Kanitz oder im Globus Hermsdorf sowie im Internet unter Xing-Events. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro.

Neben den Hirschtanz-Partys plant Eddel weitere Veranstaltungen im „1880“, darunter mehrere Schlagerpartys und eine Zwanziger-Jahre-Themenparty. Daneben soll es auch 2023 wieder Open-Air-Veranstaltungen geben.