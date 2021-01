Schlüssel werden in Gera am häufigsten verloren

„Wer sucht, der findet“, sagt ein Sprichwort. Manchmal nutzt das Suchen nicht, wenn man einen Gegenstand verloren hat. Heidrun Heinz betreut seit 2008 Geras städtisches Fundbüro. Sie registriert, digitalisiert und bewahrt Dinge auf, die Fremde in der Hoffnung bringen, der Eigentümer erhält sie zurück. Allerdings muss er sich melden und ausweisen.

Seit Anfang des Jahres landeten 52 Fundstücke auf ihrem Tisch. Dazu gehörten Gehhilfen und Schlüssel. Fünf wurden bereits abgeholt. „Erst am Donnerstag bekam ein Besitzer seinen Schlüssel zurück. „Diese verlieren die Leute am laufenden Band. Oft fällt der Verlust erst auf, wenn umgezogen wird“, sagt Heidrun Heinz. Sechs Monate müssen die abgegebenen Sachen verwahrt werden. Das sieht der Gesetzgeber so vor. Danach haben die Finder Anspruch, den müssen sie innerhalb eines Monats geltend machen. Wenn nicht, gehen die Sachen an die Stadt über. Jene erhalten dann schon seit vielen Jahren soziale Einrichtungen oder werden versteigert. Allerdings fand die letzte Auktion bereits 2013 statt. Künftig sollen die Versteigerungen online sein. Daran wird gearbeitet.

Im Corona-Jahr gelangten 808 Fundsachen in den Handwerkerhof. 2019 waren es 616. „Vielleicht hat es sich herumgesprochen, dass es in Gera ein Fundbüro gibt“, meint Heidrun Heinz augenzwinkernd. Die meisten verlorenen Dinge kommen aus den Gera Arcaden, dann in den Stadtservice H35 und „schließlich zu uns.“ Dazu zählten unter anderem Geldbörsen mit kleinen Beträgen von ein paar Cent bis zu 20 Euro, Brillen, Handys und Schirme, Kleidungsstücke und Fahrräder. Das seien oft Mountainbikes für Kinder und Erwachsene, aber keine hochwertigen. Letztes Jahr erreichten 138 Fundstücke ihre Besitzer wieder.

Heidrun Heinz habe noch nie was gefunden und zum Glück noch nichts verloren. Doch an das einst bei ihr abgegebene Gebiss erinnert sich die Angestellte immer wieder. Es ist natürlich längst entsorgt.

Ehrliche Finder wenden sich an den Stadtservice H 35 in der Heinrichstraße oder an das Fundbüro 0365/8 38 24 84.