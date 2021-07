Schnelle Teams und flinke Chefs: Die Sieger des Gera Arcaden Firmenlaufs

Gera. Der Spaß steht im Vordergrund, ganz ohne sportlichen Ehrgeiz geht es aber auch nicht. Die Ergebnisse des 8. Gera Arcaden Firmenlaufs:

Natürlich steht der Spaß im Team und die Freude an Bewegung und Sport im Mittelpunkt bei Veranstaltungen wie dem Gera Arcaden Firmenlauf, der am Donnerstag bereits zum achten Mal stattfand. Dennoch, ganz ohne sportlichen Ehrgeiz geht es nicht und so wurden auch wieder die schnellsten Frauen-, Männer- und Mixed-Mannschaften sowie die schnellsten Chefs und Chefinnen der über 120 Viererstaffeln geehrt.

Wie aus den Online-Ergebnislisten hervorgeht, waren bei den Frauenteams die „Laufmaschen“ der Deutschen Rentenversicherung Bund mit Susann Deumer, Annett Schulze, Sandra Deumer und Nadine Horn in einer Zeit von 41,14 Minuten erfolgreich. Auf Platz zwei lief das Team „Aktiv – Sportlich – Beisammen“ des ASB Ostthüringen mit 44,55 Minuten vor dem Team der Tierarztpraxis Prof.-Simmel-Straße Gera auf Platz drei mit eine Gesamtlaufzeit von 45,50 Minuten.

Bei den Herren-Teams gewann die Staffel des Dialysezentrums Gera-Greiz-Eisenberg mit Sebastian Seyfarth, Marius Faber, Peter von Saß und Tim Schneegaß in einer starken Zeit von 30,38 Minuten. Das Team 1 der Askion GmbH kam in ebenfalls starken 31,13 Minuten auf Platz zwei ins Ziel, gefolgt von den Läufern des Teams Berufsfeuerwehr Gera – GL45 mit einer Gesamtzeit von 32,46 Minuten.

Bei den Mixed-Teams siegte das Team Crossfit Gera mit Sarina Fichtler, Caroline Winkler, Jens Kieselbach und Christian Carius in einer Gesamtzeit von 34,41 Minuten vor „Petters flinken Füßen I“ der Schuh-Petters GmbH (34,54 Minuten) und der Staffel „Ich hör nur mimimi“ des SRH Wald-Klinikums (37,00 Minuten).

Henry Zorn von „Petters flinke Füße I“ wurde in der Sonderwertung der schnellsten Chefs Erster mit einer Rundenzeit von 7,23 Minuten, bei den Chefinnen hat Sandra Deumer von den „Laufmaschen“ der Rentenversicherung mit 9,47 Minuten die schnellsten Füße.

Alle Ergebnisse im Internet auf www.geraer-firmenlauf.de