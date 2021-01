Schwarz-Weiße Hündin in Niederpöllnitz zugelaufen

Weida/Niederpöllnitz. Das Tierheim Weida ist auf der Suche nach einem Hundebesitzer. Eine schwarz-weiße Hündin ist nach Informationen von Barbara Strohscher, Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins Weida, in Niederpöllnitz in der Nähe des Bahnhofs zugelaufen. Nach ihren Vermutungen kann das Tier im Umkreis, also in Niederpöllnitz, Porstendorf / Triptis, in Braunsdorf / Auma, Hermsdorf, Münchenbernsdorf, Wünschendorf, Weida oder gar in Berga entlaufen sein.

Wie das Tierheim informiert, müssen zugelaufene Tiere dem Ordnungsamt der jeweiligen Gemeinde gemeldet werden, sofern man selbst die Besitzer nicht kennt. Das Amt informiere darauf das zuständige Tierheim.

Die Besitzer der Hündin können sich in Weida unter Telefon 036603 / 23 88 05 oder per E-Mail: tierheim-weida@web.de melden. (red)