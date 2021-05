Schwerpunkt Innenstadt im Geraer Stadtrat

Gera. Neben Tietz-Kaufhaus und aktueller Stunde ist im Geraer Stadtrat unter anderem ein Sofort-Maßnahmenpaket für bis zu 200.000 Euro Thema.

Die Entwicklung und Belebung der Geraer Innenstadt spielt eine wesentliche Rolle in der für Mittwoch geplanten Stadtratssitzung. Ob diese selbst in der Innenstadt, um 18 Uhr im Geraer Kultur- und Kongresszentrum, oder in einer digitalen Variante zur selben Uhrzeit stattfindet, das war am Montag noch nicht abschließend zu erfahren. Schon der Einstieg in die lange Tagesordnung steht im Zeichen der Innenstadt-Entwicklung, mit einer aktuellen Stunde zum Thema, beantragt durch die Fraktionen Liberale, Linke, Grüne und SPD.

Wie die aktuelle Stunde ist auch der Investitionsbeschluss zum Tietz-Kaufhaus auf der Sorge erneut Thema, nachdem die Stadtratssitzung im März coronabedingt abgesagt wurde. Gleiches gilt für einen Antrag der Fraktion Für Gera, die einen Arbeitsauftrag an die Verwaltung zur Abstimmung stellt, die Errichtung innenstadtnaher Wohnmobilstellplätze zu prüfen.

Kleinbus „Emma“ könnte seinen Testbetrieb in der Innenstadt fortsetzen. Foto: Peter Michaelis

Einen weiteren Impuls für die Innenstadt und die lokale Wirtschaft will die Verwaltung mit einem sogenannten Sofortmaßnahmepaket senden. Dabei wird die Freigabe bislang gesperrter Haushaltsmittel aus 2020 in Höhe von 200.000 Euro mit inhaltlichen Vorschlägen verknüpft. Die Mittel waren als Budget unter anderem für Marketing-, Standort- und Tourismuskonzepte sowie für Messeauftritte und weitere Stadtmarketingmaßnahmen vorgesehen, jedoch durch den Stadtrat bis zu einer maßnahmenkonkreten Untersetzung gesperrt worden.

Auch ausgehend vom neu aufgelegten Händlerstammtisch will die Stadt nun diese konkreten und kurzfristigen Maßnahmen vorschlagen, wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht. „Es braucht zielgerichtetere Maßnahmen zur Unterstützung unserer lokalen Wirtschaft im gesamten Stadtgebiet und insbesondere der Innenstadt als dem Aushängeschild Geras und zentralem Einkaufs- und Erlebnisort“, heißt es darin.

Ein Budget von rund 100.000 Euro wird für Maßnahmen vorgeschlagen wie zum Beispiel ein erweitertes ÖPNV-Angebot mit Haltestellen auf Markt und Sorge. Hier sei ein weiterer Test-Einsatz des autonomen Kleinbusses Emma vorstellbar, sagte Geras OB Julian Vonarb (parteilos) zuletzt im Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung. Ebenfalls aufgeführt werden in der Beschlussvorlage Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität, wie (mobile) Spielplätze, Sitzmöglichkeiten, „Grünoasen“, aber auch öffentliche Toiletten, außerdem eine verbesserte Stadtbeschilderung sowie ein Parkleitsystem und nicht zuletzt Veranstaltungsformate und Kampagnen zum sogenannten Citymarketing. Außerdem soll aus den freiwerdenden Mitteln ein Budget für Maßnahmen des zeitweilig einberufenen Ausschusses Stadtmarketing bereitgestellt werden. „Zusätzlich strebt die Stadt Gera gesondert eine Stadtlizenz zur digitalen Kontakterfassung an“, heißt es weiter.

Er finde es verfrüht, jetzt die Mittel freizugeben, wo der Stadtmarketing-Ausschuss noch nicht darüber befunden hat, meinte im Wirtschaftsausschuss Harald Frank (AfD) und sprach gegen die Mittelfreigabe. Jochen Trautmann (CDU) fand die Maßnahmen „zu unspezifiziert“ und auch Falk Nerger (Liberale) waren sie teilweise zu wenig detailliert. Jedoch begrüße er den Grundgedanken, gerade auch kurzfristig etwas für die Händler tun zu wollen. OB Vonarb warb um Zustimmung, schließlich werde immer wieder gefragt, wie die Stadt ihre Händler unterstützen könne. Dies sei ein Vorschlag. Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung stimmte mehrheitlich für diesen Vorschlag. Der Haushaltsausschuss lehnte ihn jedoch am Montagabend mit einer Ja-Stimme, zwei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen ab.