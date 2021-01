Sebastian Saupe ist neuer Bürgermeister in Bethenhausen

Sebastian Saupe (parteilos) ist der Neue an der Spitze der Gemeinde Bethenhausen, die zur Verwaltungsgemeinschaft Am Brahmetal gehört. Ende vergangenen Jahres ist er zum neuen ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt worden. Er war der einzige, der sich zur Wahl stellte. Knapp 90 Prozent der Stimmen bekam der 37-jährige Vater von drei Kindern.

Wie kam es, dass Sie sich zur Wahl stellten?

Schon seit längerem stand fest, dass sich Lothar Dietzmann, Bürgermeister von Bethenhausen, altersbedingt nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen wird. In den Sitzungen des Gemeinderates, in dem ich seit 2019 Mitglied bin, wurde oft über die Nachfolge und mögliche Kandidaten diskutiert. Es gab viele Anreize seitens des damaligen Bürgermeisters und auch ich habe mir mit meiner Familie oft Gedanken gemacht, ob dieses Amt mit Familie und Beruf - ich bin Bauleiter bei der Wismut in Ronneburg - vereinbar ist. Das Interesse von meiner Seite war groß, da Bethenhausen schnell mein neues Zuhause wurde und ich mich hier sehr wohl fühle.

Was wollen Sie für Bethenhausen erreichen?

Seit ich hier nach Bethenhausen gekommen bin, bin ich mit der Arbeit des ehemaligen Bürgermeisters und des Gemeinderates sehr zufrieden. Immer wieder war ich von dem Engagement beeindruckt. Der Gemeinderat und Dietzmann arbeiteten perfekt zusammen. Viele Projekte wurden gemeinsam mit den Einwohnern verwirklicht, wie der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses und der Spielplatz. Es ist schön, wenn es immer wieder gelingt, gerade in einer so kleinen Gemeinde, Bürger zur Mithilfe und für ehrenamtliche Eigeninitiative zu begeistern. Ich möchte an bereits Erreichtem anknüpfen und gemeinsam mit dem Gemeinderat Bethenhausen weiter voranbringen. Die Bethenhausener sollen stolz auf ihre Gemeinde sein.

Was sagt Ihre Familie dazu?

Meine Familie steht voll und ganz hinter mir und meiner Entscheidung. Sie unterstützt mich soweit es für sie zeitlich vereinbar ist.

Waren Sie gesellschaftlich schon immer aktiv?

Nein. Seit Mitte 2019 war ich Mitglied des Gemeinderates von Bethenhausen.

Sind Sie Bethenhausener?

Nein, ich komme gebürtig aus Pölzig. Im Juni 2013 bin ich nach Bethenhausen gezogen.