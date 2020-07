Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

6 Staatsanwälte suchen Frau - große Suchaktion - Kind angefahren - Eier auf Auto

Frau von sechs Staatsanwaltschaften gesucht

Dienstagabend gegen 21 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Geraer Hauptbahnhof eine 47-Jährige. Bei der Kontrolle ihrer Personalien kam heraus, dass sie von sechs Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung gesucht wird. Gegen die Frau wird u.a. wegen übler Nachrede, Beleidigung, Erschleichen von Leistungen und Erpressung ermittelt. Zu der ohne festen Wohnsitz Lebenden wurden Zustellungsbevollmächtigte ernannt und den Staatsanwaltschaften mitgeteilt.

Kind angefahren und weitergefahren

Am Dienstag gegen 8.15 Uhr kam es am Geraer Elsterdamm, Höhe Stadion am Steg, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem fahrradfahrendem Kind. Das 11- jährige Kind fiel hin und verletzte sich. Der Fahrer des Pkw entfernte sich sofort danach, ohne nach dem Befinden des Kindes zu fragen und seinen Pflichten nach zukommen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen zum Unfall und Hinweisen zur Identifizierung des Fahrers. Beim Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen weißen Skoda handeln soll, an welchen gelbe Kennzeichen angebracht und die Heckscheiben getönt waren. Der Fahrer selbst hatte kurze Haare und einen Stoppelbart. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365.8290.

Einen weiteren Unfall mit einem Kind gab es in Gera am Dienstag gegen 17.15 Uhr.

Pkw mit Eiern beworfen

Unbekannte warfen in der Zeit von Dienstag, gegen 17 Uhr, bis Mittwoch, gegen 7.40 Uhr, drei Eier auf einen in der Gessentalstraße geparkten Pkw in Gera. Die Polizei sucht Zeugen unter: Tel.: 0365-8290.

Großangelegte Suche nach Vermisstem

Die Suche nach einem am Dienstag als vermisst gemeldeten 79-Jährigen konnte die Polizei früh beenden. Demnach wurde der Polizei am frühen Dienstagabend gemeldet, das der Mann aus seinem Heim in Gera ausgerissen war. Daraufhin begann eine großangelegte Suchaktion, bei der auch ein Fährtenhund zum Einsatz kam.Die Suche konnte schließlich nach gut zwei Stunden abgebrochen werden. Wie sich herausstellte, war der 79-Jährige zur Behandlung bei einem Arzt im Krankenhaus.

