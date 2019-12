Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Silberner Simson“ für Helga Klinger

Zum internationalen Tag des Ehrenamts wurden gestern Abend mehr als 75 ehrenamtlich tätige Geraerinnen und Geraer für ihr langjähriges und kontinuierliches Engagement ausgezeichnet. „Sie alle bringen sich mit Ihren Ideen und Aktivitäten in die Stadt ein und gestalten das gesellschaftliche Leben maßgeblich mit“, würdigte Geraes Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) und dankte den Aktiven zur Festveranstaltung in der Tonhalle. Gemeinsam mit Ministerin Heike Werner, zugleich Vorsitzende der Thüringer Ehrenamtsstiftung, sowie Mitarbeitern der Stadtverwaltung zeichnete er Ehrenamtler aus den Bereichen Soziales, Kinder und Jugend, Selbsthilfegruppen, Kultur und Sport aus.

Der „Silberne Simson“ ging an Helga Klinger, Vorsitzende der Gesellschaft der Theater und Konzertfreunde Gera. „Seit fast 30 Jahren, seit der Gründung des Vereins, engagiert sich Frau Klinger für unser Theater und den Erhalt einer reichen und vielfältigen Kulturlandschaft in unserer Stadt. Theater ist Ihr Leben“, betonte der Oberbürgermeister in seiner Laudatio. Die Geraerin zeigte sich sehr überrascht und erfreut über die Ehrung.

Erstmals wurde der Pokal der Wirtschaft vergeben, gesponsert vom Unternehmen TAG Wohnen. Ihn durfte Udo Pleißner stellvertretend für das Wirken der Arbeitsgruppe zur Regulierung der Stadttaubenpopulation, entgegen nehmen. Das Projekt, eines von zahlreichen der Ehrenamtszentrale, begeht 2019 sein 25-jähriges Jubiläum. Die Katastrophenschutz-Medaille in Bronze als eine von zwei Sonderpreisen erhielt Ralf Peter, Helfer im Katastrophenschutz und im Arbeiter-Samariter-Bund. Heinz Roeske, der im Netz als Bürgerreporter über das Stadtgeschehen informiert, durfte die Überraschungsurkunde der Ehrenamtszentrale als Sonderpreis entgegennehmen. In sehr persönlich gehaltenen Kurzporträts wurde die Arbeit aller Aktiven vorgestellt, bevor diese ihre Auszeichnungen, Ehrenurkunden, Ehrenbriefe des Sports, die Thüringer Ehrenamtscard oder das Thüringer Ehrenamtszertifikat entgegen nahmen.

Das sind die Geehrten:

Silberner Simson

Helga Klinger, Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera;

Sonderpreise

Ralf Peter, Helfer im Katastrophenschutz und ASB RV OT; Udo Pleißner, Regulierung der Stadttaubenpopulation/Projekt der Ehrenamtszentrale aus der Agendaarbeit 2021; Heinz Roeske, You-Tuber

Preise im Bereich Soziales

Lisa Kreußler, Weißer Ring; Wolfgang Hagemeister, Tischlein deck dich/Die helfende Hand; Gudrun Förstel, Interessensvertretung Söllmnitzer Kirche/ Vorsitzende der Ortsgruppe der VS; Nina Savenkow, Ehrenamtliche Leiterin der Nähstube; Sonja Seidel, Volkssolidarität; DO Telefon-Seelsorge, DO Diakonie Ostthüringen; DO Kleiderkammer, Kleiderkammer Kostbar Plus – DO Diakonie Ostthüringen; OTEGAU –nig-Zeitung, Otegau

Preise im Bereich Kinder und Jugend

Elke Dubran, Kita „Langenberger Zwerge“; Simone Eger, Willkommensdienst; Ingo Krüger, Seniorpartner in School – Landesverband Thüringen; Heiko Wendrich, Vorsitzender des Studentenfördervereins Gera

Preise Selbsthilfegruppen

Barbara Kästel, SHG „Stehauf“; Irine Trinks, Initiative gegen den Herztod; Heidi Hawel, SHG Pflegende Angehörige von Alzheimer und Demenz; Frank Zywietz, Mitglied beim DsCM; Axel Riedl, SHG „ALOA“ – Anders leben ohne Alkohol; Bärbel Berger, SHG Hepatitis-C; Michaela Tänzler, SHG „Blaues Kreuz“; Beatrix Peter, SHG TABU; Ingo Hüttner, Gehörlosenverein Gera 1894; Heike Manske, SHG Fibromyalgie; Peter Fuchs, SHG COPD

Preise im Bereich Kultur

Ronald Knoll, Vorstandsmitglied im Kulturbund; Olaf Zeidler, Geraer Mineralien und Fossilienfreunde; Karin Schumann, Verein zur nachhaltigen Förderung der Bundesgartenschau Gera-Ronneburg 2007; Christiane Schaller, Verein zur Erhaltung der Geraer Höhler; Gabriele Graupner, Heimatverein Aga; Helga Schumann, Bibliothekförderverein „Buch und Leser“; Sonja Walther, Geschichtsverein Zwötzen; Klaus Bergholz, Gästeführer Region Gera; Günther Keil, Mitglied des Denkmalbeirates

Preise im Bereich Sport

Michael Kroll, 1. SV Gera; Klaus Rosenkranz, Geraer Sportverein Hermes; Karin Gläser, SV Langenberg; Denise Oberöder, Turnverein Gera; Alexandra Alte, JFC Gera; Hannes Kärtner, Geraer Volleyballclub; Ilona Preußer-Heinrich, Radfahrerclub Solidarität 1895 Gera; Ingolf Wenzel, Private Schützengesellschaft Gera; Bodo Wagner, Abteilung TT-LSC; Mandy Höhnisch, TSV 1880 Gera-Zwötzen/Abteilung Triathlon; Peter Krasemann, SSV Gera 1990; Frank Lissek, SV Söllmnitz; Klaus Dieter Hitschke, Rollschnelllaufverein RSV Blau Weiß Gera; Annett Fischer, Rollschnelllaufverein RSV Blau Weiß Gera; Holger Tix, F. F. C. Gera; Gudrun Popp, TSV 1880 Gera-Zwötzen/Abteilung Triathlon; Kamelia Mölle, TSV 1886 Gera-Leumnitz/Rhythmische Sportgymnastik; Mirco und Julia Peter, RSC Gera