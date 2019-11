„Recht vielen Dank. Ihr erleichtert uns damit das Leben“. Unter Tränen bedankt sich Karina Rogler für die Überraschung. Die 48-Jährige ist Mutter von sieben Kindern. Ihr Jüngster, der siebenjährige Luis, ist schwer krank. Am Sonnabend war er dabei als das Rekordteam der Familie ein Fahrzeug für 17.000 Euro schenkte.

Erlös mit Kaltem Hund erwirtschaftet

Das Geld ist der Erlös vom Kalten Hund. 994,90 Meter Länge bestätigte der Rekordrichter am 6. Oktober 2019 den Machern, die tags zuvor beim Kekse legen und Schokolade gießen gefroren aber doch nicht aufgegeben hatten. Nicht alles von der Nascherei wurde verkauft. 16.200 Euro erlösten die Organisatoren noch am selben Tag. Doch weil von vornherein feststand, dass nicht nur der von einer Berliner Schule gehaltene Rekord gebrochen werden soll, wurde auch am Montag noch in der Globus-Gastronomie verkauft. Letztlich ermöglichten Spenden, dass ein gebrauchtes und behindertengerecht umgebautes Fahrzeug bestellt werden konnte. „Ich habe versucht, es so günstig wie möglich einzukaufen“, sagt Verkäufer Raoul Holle von der Auto Helle GmbH aus Gera. Dort gelang dem Rekordteam am Sonnabend die Überraschung.

Vor zwei Wochen wurde die Familie zum Termin eingeladen. „Wir saßen da und haben es erst gar nicht glauben können. So etwas haben wir noch nicht erlebt“, sagt Vater Jörg Rogler. Den Zwillingsmädchen hatte der 48-Jährige nichts verraten. „Wir wussten das bis jetzt nicht“, sagt Maria Céline. „Das ist krass, dass es jetzt uns gehört“. „Ich finde es toll, dass es so viele Spender gibt, dass es für ein Auto reicht“, meint die ebenfalls zwölfjährige aber um eine Minute ältere Schwester Anne Dayen. Sie erzählt, dass ihr Bruder Autos mag „und Techniksachen sowieso“. Er ist Zweitklässler und besucht ein Förderzentrum. „Er geht gern in die Schule“, meint seine Mutti Karina Rogler, auch wenn ihn seine Krankheiten sehr einschränken.

Er leidet nicht nur an der lebensverkürzenden Spinalen Muskelatrophie Typ 2, sondern hat steife Gelenke, die ihm nicht erlauben die Arme zu strecken, ist ab dem Becken abwärts gelähmt, wird mit einer Sonde ernährt und hat unter seinem Spucktuch eine Trachealkanüle, über die sein Speichel abgesaugt wird. Außerdem sind seine Knochen extrem bruchanfällig. „Bei uns im Auto saß er im Kindersitz. Das war jedes mal eine Tortur“, sagt der Vater. „Ins neue Fahrzeug kann er mit seinem elektrischen Rollstuhl sogar selbst hineinfahren“.

Im kleinen Rollstuhl schiebt Karina Rogler ihren Sohn über eine Rampe ins neue Fahrzeug. Während beide strahlen hat Norma Hampel vom Rekordteam Tränen in den Augen. „Ich bin selber Mutti und Erzieherin in der integrativen Einrichtung Luftikus in Ronneburg“, sagt sie.

