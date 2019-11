Die Sonderausstellung im Stadtmuseum Gera widmet sich der Spielzeugindustrie in der DDR.

Gera. Am Sonntag können sich Gäste durch die Sonderschau zur Spielzeug-Produktion in der DDR im Stadtmuseum führen lassen.

Museum Sonderführung durch Spielzeug-Schau in Gera

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sonderführung durch Spielzeug-Schau in Gera

Die aktuelle Ausstellung im Stadtmuseum Gera stellt die vielseitigen Produkte der Spielwarenindustrie der DDR vor, die vor allem in den Zentren Sonneberg, Brandenburg und dem Erzgebirge hergestellt wurden. Zu bestaunen gibt es alles, was das Kinderherz begehrt: von großen Trucks und Automobilen über Eisenbahnen und ferngesteuertem Spielzeug bis hin zu Puppen und Plüschtieren. Aber auch Besonderheiten wie den DDR-Monchichi oder einen sowjetischen Morsetelegrafen kann man unter die Lupe nehmen. Am Sonntag, 14 Uhr wird zu einer Führung durch die Schau eingeladen, die sicher auch die Augen mancher Erwachsenen glänzen lässt.