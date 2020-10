Spielerisch lernen im Geraer Museum für Naturkunde

„Wenn man manchmal von spektakulären Ausgrabungen hört und sich fragt, wo so etwas gefunden wird, denkt man gar nicht daran, was auch alles hier bei uns in Gera und Umgebung gefunden wurde“, erklärt René Köhler, Kommissarischer Leiter und Zoologe im Geraer Museum für Naturkunde, den aufmerksam lauschenden Kindern. Mit den Eltern oder Großeltern besuchen sie am Mittwoch die Kinderführung „Wollhaarmammut, Wollhaarnashorn, Höhlenhyäne und Höhlenbär“. Von diesen vier Tieren wurden die häufigsten Überreste in der Region gefunden.

Ein Beispiel dafür ist die Lindenthaler Hyänenhöhle, die heute im Stadtteil Gera-Pforten liegen würde. Nach vielen Infos zu Gebisstypen, Knochenfunden oder Elefantenfriedhöfen dürfen die Kinder selbst aktiv werden. „Stellt euch vor, ihr seid Steinzeitmenschen und sitzt ohne Handy, Fußball oder Pferde in der Höhle und euch ist langweilig“, leitet René Köhler ein. Dann zeigt er, welche Höhlenmalerein wohl von Steinzeitkindern stammen könnten und fordert die Gruppe auf, ein Tier zu zeichnen. Dazu gibt es entsprechend der damaligen Zeit nicht etwa Zettel und Stift, sondern Keramikplatten und Hämatite, die dunkelrote Striche „kratzen“. Die fertigen Zeichnungen werden mit Haarspray versiegelt und können als Andenken mit nach Hause genommen werden. Zuspruch trotz Corona Der 10-jährige Moritz Schreck zeichnet ein Wollhaarnashorn, denn „die sehen so mächtig aus“. Gemeinsam mit Schwester Nina und Vater Ronny ist er ins Naturkundemuseum gekommen und ist auch nächste Woche wieder dabei, wenn Fischotter und Biber auf dem Ferienprogramm stehen. „Wir haben trotz Corona jeden Tag guten Zuspruch zu unserem Programm“, berichtet René Köhler. Auch der sechsjährige Moritz Haase hatte sichtlich Spaß an der Veranstaltung und seine Zeichnung als erster fertig. Gemeinsam mit Mama Kristin freut sich der Dino-Fan darauf, das Museum selbst noch ein bisschen weiter zu erkunden. Nach der letzten Veranstaltung am Freitag zum Thema haben Eltern und Kinder in der zweiten Ferienwoche täglich ab 14 Uhr die Möglichkeit, an den 1,5-stündigen Veranstaltungen „Fischotter und Biber – Zwei Bewohner von Bach und Fluss“ teilzunehmen. In der von Frank Hrouda zusammengestellten Führung werden die Tiere unter anderem als echte Präparate vorgestellt. Im aktiven Teil gestalten Kinder anschließend ein Ausmalbild mit eigenen Buntstiften.