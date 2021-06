Sportliche Viererteams gehen wieder an den Start

Gera. Laufschuhe schnüren, raus an die Luft und trainieren – der Termin für den 8. Gera-Arcaden-Firmenlauf steht, informieren die Veranstalter. Dank der positiven Entwicklungen und einem überzeugenden Konzept kann der Lauf am 22. Juli live stattfinden. Bereits im vorigen Jahr haben die Veranstalter gezeigt, dass auch unter Pandemiebedingungen das Laufen mit Respekt und Abstand möglich ist. Auf die Übergabe des Staffelstabs wird wieder verzichtet, weswegen die Viererteams gemeinsam starten werden. „Das System hat letztes Jahr einwandfrei funktioniert und kam insgesamt sehr gut an“, sagen Torsten Kautzsch und Johannes Schipke, der Geschäftsführer der Sportwelt Veranstaltungs GmbH. So können Chefs, Mitarbeiter und Azubis auf der zwei Kilometer langen Strecke zwischen den Gera-Arcaden und dem Kultur- und Kongresszentrum ihren Teamgeist stärken.

Der Startschuss wird um 18.30 Uhr durch den Centermanager der Gera-Arcaden fallen. Im Anschluss an den Lauf werden die besten Frauen-, Männer und Mixed-Staffeln gekürt sowie der schnellste Chef und das originellste Outfit. Neben dem sportlichen Wettkampf wird vor allem auch das Miteinander und die familiäre Atmosphäre bei der Veranstaltung geschätzt.

Anmelden können sich alle Unternehmen, Vereine, Organisationen, Verbände und Praxen bis zum 19. Juli, 12 Uhr unter: https://www.geraer-firmenlauf.de/anmeldung.