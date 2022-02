Stadt Weida warnt vor Giftködern

In Weida wurden lebensgefährliche Hundeköder entdeckt.

Weida. Unbekannte haben in Weida Giftköder ausgelegt. Mindestens ein Hund ist bereits verstorben.

Das Ordnungsamt der Stadt Weida warnt auf der Facebook-Seite der Stadt vor ausgelegten Giftködern. Das Ordnungsamt informiert, dass Unbekannte in der Turmstraße beim Netto-Parkplatz und rund um die dortige Bushaltestelle Giftköder gestreut haben. Ein Hund sei aufgrund dieser Straftat bereits verstorben, heißt es weiter.

Auch in anderen Stadtgebieten seien bereits weitere Rattengiftköder aufgefunden worden. Die Stadt Weida ruft alle Hunde- und Katzenbesitzer deshalb zu erhöhter Wachsamkeit auf. Sie bittet des weiteren darum, dass wenn Giftköder aufgefunden werden oder eigene Haustiere betroffen sind, dies der Polizei zu melden und gegebenenfalls einen Tierarzt aufzusuchen.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Auslegen von Giftködern könne mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldbuße geahndet werden, so die Stadt Weida. Auch in Schömberg seien wohl Giftköder gestreut wurden, wie eine weitere Facebook-Nutzerin schreibt, deren Familienhund an den Folgen verstarb.