Stadtjugendring Gera hat neuen Vorstand

Die 23 Mitgliedsverbände des Stadtjugendrings (SJR) Gera haben ihren neuen Vorstand gewählt. Charline Köhler wurde erneut als Vorstandsvorsitzende bestätigt. Großes Engagement zeigte sie bei der Umsetzung des Christopher Street Days und in der Arbeit mit den Jugendlichen des Jugendrates Gera. Micha Steppan wurde Köhlers Stellvertreter. Er arbeitet mit Kindern und Jugendlichen des Jugendclubs C-One sowie der G26 und nimmt sich vor allem Projekten, die Jugendarbeit und Jugendbildung verbinden, an. So war er beispielsweise Initiator des Videowettbewerbs des SJR zur Wahl ab 16. Antje Pelzel ist künftig als Beisitzerin für Netzwerkarbeit und Projektentwicklung verantwortlich. Sie organisierte unter anderem die Kleidertauschparty, den Flohmarkt gegen Homophobie und den Adventsmarkt mit. Ihr zur Seite steht Franziska Fiedler als zweite Beisitzerin im Vorstand. Als Mitarbeiterin des Interkulturellen Vereins liegt ihr die Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund am Herzen.

2020 soll die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden weiter verstärkt werden. Im Projekt Mitfahrgelegenheit wird der neu gewählte Vorstand die Mitgliedsverbände des SJR Gera besuchen.